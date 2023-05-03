دجانيني «أيقونة الشارقة» الجديد.. 5 أهداف في 7 مباريات

فرض مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني نفسه بقوة ضمن العناصر المؤثرة في صفوف الشارقة، وبات مدرب الفريق الروماني كوزمين يسند إليه أدواراً مهمة في المباريات، إذ لعب دجانيني أدواراً كبيرة ومؤثرة، وأسهم في العديد من الانتصارات التي حققها الشارقة كان أبرزها الفوز الكبير على عجمان 4-صفر في أول ظهور له مع الفريق، علماً أن دجانيني انضم إلى الشارقة في فبراير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي فقط قادماً من نادي طرابزون سبور التركي، ويظل مستقبله مع الفريق غير معروف حتى الآن.

وسجل دجانيني مع الشارقة خمسة أهداف خلال سبع مباريات شارك فيها في الدوري بجانب صنعه لهدف، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 513 دقيقة لمس خلالها الكرة 247 مرة، وبلغت تمريراته الصحيحة 108 تمريرات.

وحصل اللاعب خلال سبع مباريات في الدوري على بطاقة صفراء واحدة.

وحرمت الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية دجانيني المشاركة مع الفريق في مباريات حاسمة ومؤثرة في مشوار الشارقة في الدوري، منها مباراة الفريق أمام العين ضمن الجولة 23 التي خسرها الشارقة بهدفين نظيفين وأمام الظفرة ضمن الجولة 22.

ويحتل الشارقة حالياً المركز السابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 42 نقطة.

ومثلت مباراة الفريق أمام عجمان ضمن الجولة 16 التي حقق فيها الشارقة الفوز بأربعة أهداف نظيفة، الظهور الأول للاعب دجانيني الذي سجل في هذه المباراة أول أهدافه مع الشارقة، ولعب دجانيني أمام خورفكان ضمن الجولة 17، وانتهت المباراة بخسارة الشارقة بهدف نظيف، وكذلك أمام الجزيرة ضمن الجولة 18، وسجل خلالها هدفاً وانتهت المباراة بفوز الجزيرة 3-2، ولعب أمام الوصل في الجولة 19 التي انتهت بالتعادل 1-1، وسجل خلالها هدف السبق قبل أن يعدل الوصل النتيجة في الوقت الحاسم.

وخاض اللاعب مع الشارقة مباراته أمام البطائح ضمن الجولة 20 التي انتهت بفوز الشارقة 3-صفر وسجل خلالها دجانيني هدفين وكايو لوكاس هدفاً، ولعب أيضاً امام الوحدة في الجولة 21 التي انتهت بالتعادل السلبي، وأمام اتحاد كلباء ضمن الجولة 24 التي انتهت بخسارة الشارقة بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق يمر بظروف صعبة قبل التعاقد مع اللاعب الذي بدأ في التأقلم سريعاً مع بقية لاعبي الفريق، وأسهم في حصد لقب كأس رئيس الدولة بعد الفوز الأخير على العين بركلات الجزاء 13-12 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

ورغم الفترة القصيرة التي قضاها دجانيني (32 عاماً) مع الشارقة، فإنه يعد من الأوراق الرابحة، وشكل إضافة جديدة وبات يمثل أيقونة جديدة لدى الجمهور الشرقاوي على الرغم من أن الفريق يزخر هذا الموسم بعدد من اللاعبين المميزين، خصوصاً المهاجم الإسباني باكو الكاسير صاحب الأهداف السبعة في الدوري، وكذلك البوسني ميراليم بيانيتش (4 أهداف في الدوري)، والبرازيلي كايو لوكاس (9 أهداف).

التتويج الأول

تعد كأس رئيس الدولة في نسختها الـ46 التي ظفر بها الشارقة على حساب العين أول بطولة يحصدها دجانيني مع الشارقة، إذ لم يتواجد مع الفريق خلال بطولة كأس السوبر التي فاز الشارقة بلقبها على حساب العين، وكذلك كأس رئيس الدولة في نسختها الـ45 التي فاز بها الشارقة على حساب الوحدة بهدف سجله اللاعب باكو الكاسير.