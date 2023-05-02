حتا يتعثر ويحتاج 4 نقاط للصعود.. وحظوظ دبا الحصن والإمارات تنتعش

أصبحت مهمة حتا للتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين أصعب قليلاً، بعد خسارته أمام العربي (3-1) في الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى، التي اختتمت أول من أمس، وانتعشت في الوقت

نفسه حظوظ دبا الحصن والإمارات، بعد فوز دبا الحصن على الحمرية بثلاثية نظيفة، وفوز الإمارات على الذيد برباعية نظيفة.

وبانتهاء مباريات الجولة 31 تجمد رصيد حتا عند 68 نقطة، مقابل 63 لدبا الحصن، و62 لفريق الإمارات، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ويصعد فريقان من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، فيما تقام مباريات الجولة المقبلة 32 الأحد المقبل.

مواجهات صعبة تنتظر حتا

ويحتاج حتا إلى أربع نقاط للصعود الرسمي في حال واصل دبا الحصن والإمارات تحقيق الفوز.

وتنتظر حتا مباريات صعبة، على الرغم من كونها مع فرق متأخرة في الترتيب، وهي الرمس صاحب المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، وفرسان هسبانيا الـ16 برصيد 16 نقطة، و«سيتي» صاحب المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، إلا أنها تعتبر مواجهات صعبة وقوية، خصوصاً أن فريقي «سيتي» وفرسان هسبانيا يتنافسان على بطاقة البقاء في دوري الدرجة الأولى.

الأرض والجمهور لمصلحة دبا الحصن

ويخوض دبا الحصن اثنتين من مبارياته الثلاث المتبقية على أرضه وأمام جمهوره، متطلعاً إلى أن يستفيد من هذه الخاصية، إذ سيلعب بالترتيب مع مسافي صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة بملعبه، ويغادر لمواجهة مصفوت صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، قبل أن يخوض آخر مبارياته على ملعبه مع الذيد صاحب المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

«الصقور» بحاجة إلى خدمة الآخرين

ويحتاج فريق الإمارات إلى أن يحقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث المتبقية، بجانب انتظاره خدمة من الفرق الأخرى، من خلال عرقلة منافسيه، إذ سيلعب فريق الإمارات على أرضه مع العربي صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة في مباراة صعبة، يبحث أبناء أم القيوين عن الفوز للصعود للمركز الرابع، بينما سيخوض مباراته التالية خارج ملعبه مع جاره الرمس صاحب المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، وثالثة مبارياته مع فرسان هسبانيا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

منافسات البقاء

تتنافس على تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية ثلاثة فرق، هي سيتي وفرسان هسبانيا وبينونة، إذ سيبقى منها فريق ويهبط اثنان، وقد أسهم فوز فرسان هسبانيا على ضيفه «سيتي» بثلاثة أهداف لهدفين، وخسارة بينونة أمام التعاون بثلاثية نظيفة، في احتدام المنافسة على البقاء، إذ أصبح رصيد فرسان هسبانيا 16 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد «سيتي» عند النقطة 22 في المركز الـ15، وبينونة أخيراً برصيد 15، مع تبقي ثلاث مباريات لكل من بينونة وفرسان هسبانيا، بينما تبقت مباراتان فقط لفريق «سيتي».

ويحتاج فرسان هسبانيا إلى الفوز بجميع مبارياته المتبقية في حال فاز سيتي بمباراتيه كذلك للبقاء، بينما في حال التفريط بثلاث نقاط، وحصول سيتي على نقطة واحدة، سيغادر فرسان هسبانيا إلى دوري الدرجة الثانية.

وبخصوص فريق بينونة، فإنه يحتاج إلى الفوز بجميع مبارياته الثلاث، وتعثر فريقي «سيتي» وفرسان هسبانيا بخسارة مباراة على أقل تقدير.