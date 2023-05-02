شباب الأهلي يقترب من تجديد عقد جارديم

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن كورينثيانز البرازيلي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليتولى تدريب الفريق خلفاً للمدرب كوكا الذي تم الاستغناء عن خدماته الخميس الماضي.

وأوضحت صحيفة «ريكورد» أن النادي البرازيلي تواصل مع مدرب شباب الأهلي من أجل التعاقد معه، ولكن المحادثات لم تكتمل، بسبب ارتباط جارديم مع «فرسان دبي» بأهم مرحلة في الموسم، كما اقترب شباب الأهلي من تجديد التعاقد معه.

وأضافت أن المدرب البرتغالي سيخوض الجولتين 25 و26 في دوري أدنوك للمحترفين، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى تحقيق انتصار واحد في المباراتين، ليحقق أول لقب له في الإمارات، ويقود شباب الأهلي للفوز بلقب الدوري.

وتابعت أن إدارة كورينثيانز لم تحسم هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق، مؤكدة أن عقد جارديم مع شباب الأهلي ينتهي في يونيو المقبل، وهو ما يجعل النادي البرازيلي يفكر في ترك الباب مفتوحاً أمام التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وختمت بأن مدرب موناكو الفرنسي السابق، مرشح أيضاً للعودة للتدريب في أحد الدوريات الأوروبية، بعدما تواصل مع أكثر من فريق لكسب خدماته في الموسم المقبل.

من جهتها، قالت صحيفة «غلوبو» البرازيلي أن كورينثيانز أعلن رحيل مدربه كوكا عقب أسبوع واحد من توليه تدريب الفريق، إثر الاحتجاجات التي خرجت تطالب برحيله بسبب اتهامه في قضية أخلاقية عام 1987.

وأشارت إلى أن كوكا أصبح صاحب أقصر مدة تدريبية في تاريخ النادي، متفوقاً على جونينيو الذي قاد الفريق في 2003 لمدة 12 يوماً فقط، إذ قاد المدرب البالغ من العمر 59 عاماً فريق كورينثيانز في مباراتين، حيث خسر من غوياس في الدوري البرازيلي، قبل أن يقود الفريق للتأهل لدور الـ16 من كأس البرازيل بفوزه على ريمو بركلات الترجيح، إذ قررت بعدها إدارة النادي البرازيلي إقالته من منصبه، وتواصلت مع ليوناردو جارديم لتولي المهمة فوراً.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي اقترب من تجديد عقد ليوناردو جارديم، خصوصاً أن الفريق قدم مستويات جيدة جداً تحت قيادته خلال الموسم الحالي، وأصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، والثامنة في تاريخه، لينفرد «فرسان دبي» بالمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجاً باللقب، خلف العين الذي في رصيده 14 لقباً، ومتقدماً على الوصل برصيد سبعة ألقاب.

ويمتلك ليوناردو جارديم خبرات كبيرة في الدوريات الأوروبية، والأمر نفسه في قارة آسيا، إذ تعد أبرز محطاته في أوروبا التي بدأت في 2003 مع مواطنه كماتشا، ثم تولى تدريب أندية براغا وسبورتينج البرتغاليين، وأولمبياكوس اليوناني (أحرز معه لقبي الدوري والكأس 2013)، وموناكو (توج معه بطلاً للدوري الفرنسي 2017 بعد غياب 17 عاماً)، كما تأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لتدريب الهلال السعودي، ويحقق معه لقبي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر المحلي.

النادي البرازيلي تواصل مع جارديم والمحادثات لم تكتمل.