المري: اللاعب المواطن أساس إنجازات فريق شباب الأهلي للسلة

أكد رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد أحمد المري، أن «اللاعب المواطن أساس إنجازات الفريق الأول لكرة السلة في النادي، وذلك عقب تتويج الفريق أول من أمس باللقب الـ14 في دوري السلة في غضون 23 عاماً، والتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، وحصوله على درع التفوق العام الممنوح من اتحاد اللعبة سنوياً للأندية الأكثر حصداً للألقاب في موسم واحد بكل المراحل السنية».

ونجح شباب الأهلي في إضافة لقبه الجديد بفوزه على النصر بنتيجة (96-67) في إياب الدور النهائي، مع العلم بأن الفريق فاز ذهاباً في 18 الشهر الماضي بنتيجة (86-80).

وقال محمد المري لـ«الإمارات اليوم»: «هذه الإنجازات لفريق السلة تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي توليه إدارة النادي لأبنائها من اللاعبين المواطنين، إذ رغم امتلاكنا محترفين على أعلى مستوى، إلا أن فريق السلة كبقية الألعاب الأخرى يضم نخبة لاعبي المنتخبات الوطنية».

وأوضح: «تضم قائمة الفريق منذ سنوات طويلة صفوة عناصر المنتخب الأول، سواء من أصحاب الخبرة أو الدماء الشابة، من ضمنهم الموهبة حامد عبداللطيف (22 عاماً)، الذي يقدم في موسمه الحالي، سواء مع النادي أو المنتخب، أداءً لافتاً في المشاركات المحلية والخارجية، ما يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه إدارة النادي للاعب المواطن، والأمر ذاته نلمسه على صعيد بقية الألعاب الأخرى، بإحراز فرق شباب الأهلي هذا الموسم، إضافة إلى السلة، بطولات دوري الطاولة، وكرة الطائرة للشباب، بجانب إنجازات الكاراتيه لكلا الجنسين، وغيرها، في حصاد يؤكد الاستراتيجية التي تخطوها إدارة النادي في توفير الدعم وكل مقومات النجاح لأبنائها في شتى الرياضات».

وأضاف: «أظهر فريق السلة هذا الموسم معدنه الحقيقي كفريقٍ بطل، إذ رغم الظروف الاستثنائية والصعبة لهذا الموسم، جراء ضغط المباريات محلياً وخارجياً في مشاركته المشرفة في بطولة (سوبر غرب آسيا)، بجانب الإصابات والغيابات لعناصر مؤثرة، نجح في إظهار هويته، وإدارة النادي عازمة منذ الآن على وضع مخططات إعداد لموسم استثنائي آخر بكل المقاييس للعام المقبل».

وعن حظوظ شباب الأهلي في بلوغ المرحلة النهائية من بطولة «سوبر غرب آسيا»، قال المري: «قدم الفريق أداءً لافتاً الأسبوع الماضي أمام الكويت في إياب نصف النهائي، إذ رغم الخسارة نجح الفريق في تسجيل 100 نقطة، ما يؤكد التطور الحاصل على أداء شباب الأهلي من مباراة لأخرى، ونتطلع لمواصلة إظهار هذا التطور في لقائنا في الثامن من الشهر الجاري أمام الهلال السعودي، وانتزاع البطاقة الثالثة عن مجموعتنا الخليجية، لمرافقة المنامة البحريني والكويت إلى المرحلة النهائية المؤهلة إلى نهائيات أندية القارة». واختتم: «الهلال يمتلك عناصر مميزة ومحترفين على أعلى مستوى، وخضنا أمامه ثلاث مواجهات في الدور التكميلي، وآمالنا كبيرة لتحقيق المطلوب ومواصلة الطريق في البطولة».

شباب الأهلي على موعد مع مباراة مهمة في الثامن من الشهر الجاري أمام الهلال السعودي ضمن بطولة «سوبر غرب آسيا».