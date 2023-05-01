«طائرة بني ياس» تحلق بكأس رئيس الدولة

تُوج فريق بني ياس بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، عقب فوزه الثمين على منافسه العين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير من الطرفين ومن عشاق الكرة الطائرة.

وأضاف «السماوي» لقب «أغلى الكؤوس» إلى الألقاب التي حصدها في الموسم الحالي، وهي بطولة الدوري العام، وكأس السوبر، ليحقق بذلك «الثلاثية»، فيما كان فريق الجزيرة قد حصد لقب كأس نائب رئيس الدولة، وهي البطولة الافتتاحية للموسم.

وجاء الشوط الأول من المباراة متكافئاً من جانب الفريقين، إلا أن تركيز لاعبي بني ياس مكنهم من حسمه لصالحهم بفارق نقطتين فقط، إذ انتهى بنتي

جة 26-24، وهو ما عكس مدى قوة الحصة الأولى، والرغبة الواضحة من الجانبين للفوز باللقب.

واستمر تفوق «السماوي» في الشوط الثاني الذي حسمه لصالحه بفارق كبير وصل إلى 10 نقاط كاملة، على الرغم من أن «البنفسجي» كان هو من تقدم بالنقاط، لكن منافسه فاز بالشوط بنتيجة 25-15.

وعلى عكس مجريات اللقاء، فقد نجح فريق العين في كسب الشوط الثالث بنتي

جة 29-27 بعد إثارة بالغة، إذ كان منافسه بني ياس قريباً من حسمه لصالحه وإنهاء المباراة من الأشواط الثلاث، لكن «الزعيم» تمكن من التماسك وحسم الشوط لصالحه.

واستعاد بني ياس تركيزه في الشوط الرابع، الذي نجح في وضع بصمته فيه مبكراً، إذ اتسع الفارق إلى سبع نقاط في بعض الأحيان، قبل أن يتمكن من حسمه لصالحه بنتي

جة 25- 15، ويتوج على أثر ذلك باللقب الثاني في تاريخه.