مدرب الكويت: تفاصيل صغيرة حسمت المواجهة لمصلحة العراق

أبدى المدير الفني للمنتخب الكويتي، البرتغالي هيليو سوزا، حزنه على الخسارة أمام العراق 3-2، اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «خليجي 27» في جدة، لكنه أكد في الوقت نفسه فخره بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة.

وقال سوزا عقب اللقاء: «أشعر بالحزن بسبب النتيجة، لكنني فخور باللاعبين وبالمستوى الذي قدموه. قاتلنا حتى النهاية وكنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل».

وأضاف: «كانت لدينا فرص حقيقية للتسجيل، أتيحت لنا محاولتان في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني صنعنا فرصاً أكثر، كما حصلنا على فرصة واضحة لتسجيل الهدف الثالث وحسم المباراة».

وتابع المدرب البرتغالي: «المباراة حُسمت بتفاصيل صغيرة، وفي النهاية تمكن العراق من تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. حاولنا العودة حتى اللحظة الأخيرة، لكننا لم ننجح في ذلك».

وقال سوزا: «أشعر بالأسف على النتيجة، خصوصاً أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً وقدموا أداءً جيداً على مدار المباراة. علينا الآن أن نتعامل مع الخسارة ونركز على المواجهة على مواجهة عمان وتحقيق نتيجة إيجابية فيها رغم توديع البطولة».