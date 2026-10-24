فريق دبي لكرة السلة يقهر بايرن ميونيخ على أرضه في «اليوروليغ»

فاز فريق دبي لكرة السلة على نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 107-91، أول من أمس، في ميونيخ، ضمن الجولة السابعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، محققاً فوزه الخامس في المسابقة.

وفرض دبي لكرة السلة أفضليته في الشوط الأول، بعدما تقدم في الربع الأول 29-14، والثاني 34-22، لينهي النصف الأول بفارق 27 نقطة، قبل أن يحافظ على تقدمه رغم محاولات بايرن ميونيخ تقليص الفارق في الشوط الثاني.

وأعرب المدير الفني لنادي دبي لكرة السلة، الإسباني تشافي باسكوال، عن سعادته بالانتصار، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه، خصوصاً خلال النصف الأول من المباراة. وقال باسكوال: «قدمنا أداءً قوياً منذ البداية على المستويين الدفاعي والهجومي، وسيطرنا على مختلف جوانب المباراة خلال أول 20 دقيقة. كنا موفقين في التسديدات الثلاثية والإنهاء تحت السلة، وأعتقد أننا قدمنا شوطاً أول مثالياً».

وأضاف: «بدأنا الشوط الثاني بتراجع نسبي في الأداء، وكان بايرن ميونيخ أفضل منا في بعض الفترات، خصوصاً مع نجاحه الاستثنائي في التسديدات الثلاثية، حيث عاقبنا على الأخطاء الصغيرة، لكننا نجحنا في النهاية في استعادة السيطرة وحسم هذا الانتصار المهم».