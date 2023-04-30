شباب الأهلي «الأكثر تتويجاً» بدوري السلة

أصبح فريق شباب الأهلي لكرة السلة الأكثر تتويجاً بلقب دوري كرة السلة، بعدما قبض أمس على النجمة الـ14 عقب فوزه على النصر بفارق 29 نقطة وبنتيجة (96-67)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي الوصل في إياب الدور النهائي من النسخة 46 للبطولة، علماً بأن شباب الأهلي فاز في لقاء الذهاب 18 أبريل الجاري بنتيجة (86-80).

وعقب انتهاء المباراة توج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس إدارة قطاع إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، النصر بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالذهبية وكأس البطولة.

ودخل شباب الأهلي مباراته أمام النصر، وعينه على إضافة لقب جديد، يسمح لهم بالانفراد بلقب «الأكثر تتويجاً» بالدوري، وهو ما نجح «الفرسان» في تحقيقه بحصد اللقب الـ14 تاريخياً في الدوري منذ اللقب الأول موسم 1999-2000، الذي أتاح لهم فض الشراكة التي جمعتهم سابقاً مع الوحدة بإجمالي 13 لقباً لكل منهما، مع العلم أن ألقاب «العنابي» في الدوري جاءت بين عامي 1981 و1999.

ونجح شباب الأهلي في حسم موقعة الإياب، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ثم الربع الثالث بواقع (27-16 و29-19 و26-13)، فيما اكتفى لاعبو النصر بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (19-14).

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نقطة الفارق الذي فرضه شباب الأهلي في سلة النصر ليتوج باللقب.