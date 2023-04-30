الجسمي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة بـ 38 صوتاً

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، نورة الجسمي، نائباً لرئيس الاتحاد القاري، بحصولها على 38 صوتاً من مجموع الأصوات المشاركة في الانتخاب، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي انعقدت مساء أمس، على هامش بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة المقامة حالياً في دبي.

جاء هذا التصويت الجماعي من جانب الجمعية العمومية للمرشحة الإماراتية، نظير الجهود الكبيرة التي قدمها اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة نورة الجسمي، في نشر اللعبة ونجاحها في استضافة بطولة آسيا للفرق المختلطة التي استضافتها دبي في فبراير الماضي، والبطولة الآسيوية الحالية المقامة بنادي النصر، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، من 28 دولة.

وأعربت الجسمي عن سعادتها بانتخابها نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، مؤكدة أن هذا النجاح يُعد تقديراً جديداً للرياضة الإماراتية، وتعزيزاً لقوتها الناعمة، وشهادة اعتراف بالجهود التي قدمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على المستوى القاري، رغم حداثة عهده. وقالت في تصريحات صحافية: «المنصب الجديد يُمثل دافعاً لنا لمواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للعبة محلياً وقارياً ودولياً، وسنبذل كل جهودنا للوصول للغاية التي يتمناها القائمون على الريشة الطائرة في القارة الصفراء». من ناحية أخرى، يُسدل اليوم الستار على منافسات البطولة الآسيوية للريشة الطائرة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

ويلتقي في المباراة النهائية لمنافسات الرجال اللاعب الإندونيسي أنتوني سينيسوكا، المصنف ثانياً عالمياً مع السنغافوري لوه كين، المصنف السابع عالمياً في لقاء مثير بنهائي البطولة.