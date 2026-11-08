أروى علي تحصد فضية 100 متر… وسعيد عمر وعائشة محمد إلى نهائي 400 متر في «أولمبية الشباب»

بعد نحو عام من تتويجها بالذهب الآسيوي، واصلت أروى علي، عدّاءة منتخبنا الوطني، صعود منصات التتويج، بإحرازها فضية سباق 100 متر بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بزمن قدره 11.41 ثانية، لترفع حصيلة الإمارات في الدورة إلى ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية.

ويأتي تتويج أروى امتداداً لإنجازها في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، حين أحرزت ذهبية السباق ذاته بزمن قدره 11.45 ثانية، بعدما نجحت في تحطيم الرقم القياسي للدورة ثلاث مرات خلال مشاركتها.

وحلّت أروى ثانية في نهائي داكار خلف النيجيرية روزماري نوانكو، التي أحرزت الذهبية بزمن قدره 11.16 ثانية، فيما نالت القطرية دانا سالم البرونزية بزمن قدره 11.48 ثانية.

كما تأهل سعيد عمر وعائشة محمد، عدّاءا منتخبنا الوطني، إلى نهائي سباقَي 400 متر للرجال والسيدات، على الترتيب، بعدما سجّل سعيد 48.33 ثانية، فيما سجّلت عائشة 54.89 ثانية، ليحلّ كلٌّ منهما ثالثاً في الترتيب العام لتصفيات سباقه.

وكان ريان ملحان قد أهدى الإمارات أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية للشباب، بتتويجه بلقب فردي الشباب في الريشة الطائرة، عقب فوزه على الفرنسي مادي سو بشوطين دون رد في النهائي.

كما أحرزت فارسة منتخبنا الوطني علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا، ضمن مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت خلال الدورة، وهي مسابقة منفصلة عن برنامج الميداليات الأولمبية الرسمية.