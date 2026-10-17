الريشة الطائرة تدشّن مشاركة الإمارات في بارالمبية ألعاب آسيا «آيتشي–ناغويا»

دشّن منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، بانطلاق منافسات الريشة الطائرة، التي بدأت، أمس، في صالة إيتشينوميا، قبل الافتتاح الرسمي للدورة غداً، على أن تتواصل المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 45 دولة.

وشهدت بداية المنافسات مشاركة لاعبي الإمارات عمير يونس وجمال البدواوي وجاسم مراد في منافسات الفردي والزوجي للرجال، فيما خاضت سهام الرشيدي منافسات فردي السيدات، لتكون الريشة الطائرة أولى الرياضات التي تسجل حضوراً إماراتياً في الحدث القاري. كما يشارك اليوم قبل حفل الافتتاح الرسمي عدد من لاعبي الإمارات في ثلاث رياضات، حيث يخوض أحمد خليفة ورئيسة الفلاسي منافسات البوتشيا، فيما يواصل عمير يونس وجمال البدواوي المشاركة في الريشة الطائرة، ويمثل يوسف الكعبي وثاني الشحي الإمارات في منافسات تنس الطاولة، ضمن انطلاقة مبكرة لمنتخبات أصحاب الهمم في الحدث القاري.

وأكد مدير البعثة الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان سالم المهيري، أن مشاركة المنتخب تأتي بطموحات كبيرة، رغم قوة المنافسة في الدورة، مشيراً إلى أن بعثة الإمارات تضم 43 لاعباً ولاعبة يتنافسون في ثماني رياضات.

وقال المهيري: «شهدنا انطلاقة المنافسات الآسيوية، وكانت البداية عبر الريشة الطائرة بمشاركة أربعة لاعبين، ونتطلع إلى أن تكون البداية موفقة لمنتخبنا، والمشاركة الآسيوية ليست سهلة، لكن أبطالنا قادرون على خوض التحدي، ولدينا حظوظ في عدد من الرياضات، كما يمتلك لاعبونا أرقاماً عالمية، ونتمنى أن تنعكس مستوياتهم وإمكاناتهم على نتائجهم في المنافسات».

وفي إطار الفعاليات الرسمية المصاحبة للدورة، شهدت ساحة فوجي بمنطقة غاردن بيير في ميناء ناغويا، ضمن ساحة الرياضيين، مراسم رفع علم دولة الإمارات، إيذاناً بالمشاركة الرسمية للبعثة في الحدث القاري. وجرت المراسم بحضور المهيري وعدد من لاعبي وأعضاء البعثة، حيث ارتفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني، وسط أجواء احتفالية عكست روح الصداقة والتآخي بين الوفود المشاركة، كما شهدت المناسبة تبادل الهدايا والدروع التذكارية، إذ قدم المهيري درع اللجنة البارالمبية الوطنية إلى ممثل اللجنة المنظمة اليابانية، تقديراً لجهود الدولة المستضيفة في تنظيم الدورة.