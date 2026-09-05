منتخب الريشة الطائرة يُشارك في «آسيوية الناشئين» بالصين

يُشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة في منافسات بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاماً، والتي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة تشينغداو الصينية، وذلك بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مشروع إعداد المواهب الرياضية للريشة الطائرة لمسار أولمبياد 2036، الذي يستهدف تطوير قاعدة من اللاعبين واللاعبات الواعدين، وإكسابهم الخبرة والاحتكاك الدولي من خلال الدفع بهم في البطولات القارية والدولية، بما يدعم إعدادهم للمراحل والاستحقاقات الرياضية المستقبلية. وغادرت البعثة أمس إلى الصين برئاسة عضو اتحاد الريشة الطائرة حسين الأميري، وتضم 29 لاعباً ولاعبة، إلى جانب الجهازين الإداري والفني. وتشمل منافسات الفئتين خمس مسابقات هي: فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط.