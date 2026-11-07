وزير الرياضة: ذهبية ريان ملحان ثمرة منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب

استقبل وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة ريان ملحان، عقب عودته إلى أرض الوطن متوجاً بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار"كأول ميدالية ذهبية لدولة الإمارات في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية للشباب .

وحضر الاستقبال إلى جانب الفلاسي كل من رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نورة الجسمي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي صفا تريم.

وهنأ الفلاسي البطل ريان ملحان وأسرته ومدربيه بهذا الإنجاز التاريخي، مشيداً بتكامل الجهود بين اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للريشة الطائرة والفرق الفنية والتدريبية والجهات الداعمة، ودورها في رعاية موهبته وتوفير المقومات اللازمة لتطوير قدراته وصولاً إلى أعلى المستويات التنافسية.

وقال: "تزخر دولة الإمارات بالمواهب الرياضية الواعدة والتي نحرص على الاستثمار في رعايتها ودعمها في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث حرصنا على تطوير منظومة متكاملة تتيح اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة بداية من الرياضات المدرسية والجامعية، وتوفير مسارات واضحة لرعايتها وتأهيلها عبر برامج التطوير المتخصص، لتصل هذه المواهب إلى رياضة النخبة والمستوى العالي وهي على أتم جاهزية للتنافس من نظرائها والوصول إلى منصات التتويج".

وأضاف: "تؤكد الإنجازات التي حققها رياضيونا خلال الفترة الماضية وصولاً إلى ذهبية ريان التاريخية أهمية مواصلة الاستثمار في هذه المنظومة والبناء على ما تحقق. وهدفنا خلال المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة الرياضيين القادرين على المنافسة على الميداليات القارية والعالمية، والانتقال من تحقيق إنجازات استثنائية إلى ترسيخ حضور إماراتي متواصل على منصات التتويج. وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاع الرياضي لتطوير برامج الإعداد ورفع مستويات الأداء، لنكون على أتم مستويات الجاهزية لتحقيق المزيد من الإنجازات في الدورات الأولمبية والبطولات الدولية الكبرى القادمة".

وتعمل وزارة الرياضة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، على تطوير منظومة متكاملة للرياضة التنافسية تربط بين توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب ورعايتها، وبين برامج الإعداد المتخصص ورياضة النخبة والمستوى العالي، من خلال شراكة تجمع الوزارة والاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية واللجان المتخصصة والجهات الرياضية في الدولة.