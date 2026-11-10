«إعمار دبي بريميير بادل» تكشف عن «ملعب استثنائي» أمام برج خليفة

كشفت بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» عن ملعب استثنائي لرياضة البادل في حديقة أوبرا دبي أمام برج خليفة، في حدث جمع قيادات رياضية ونخبة من أبرز لاعبي البادل العالميين ونجوم كرة القدم والتنس، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع المجلس، فيما يحتضن مجمع حمدان الرياضي منافساتها حتى الأحد المقبل.

وحضر الحدث الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس والبادل، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، إسماعيل الهاشمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب.

كما حضر أسطورة كرة القدم الإسبانية ومدرب نادي غلف يونايتد، أندريس إنييستا، ونجم كرة القدم البرازيلي السابق نالدو، ونجمة التنس الهندية السابقة، سانيا ميرزا، وشهدت المناسبة مشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل العالميين، يتقدمهم جيما ترياي، وبيا غونزاليس، وأغوستين تابيا، وخوان ليبرون، وأرتورو كويلو، وفيديريكو تشينغوتو، ودلفينا بريا، وباولا خوسيه ماريا.

من جهته، أكد مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، أن إقامة ملعب بطولة «دبي بريميير بادل P1» أمام برج خليفة تمثل خطوة مهمة للترويج للعبة، وتعزيز انتشارها في المجتمع»، مشيراً إلى أن اختيار منطقة «داون تاون دبي» لإقامة الملعب يمنح البطولة طابعاً استثنائياً، في ظل مشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل وأساطير الرياضة العالمية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن استضافة دبي البطولة وإقامة افتتاحها في هذا الموقع المميز تعكسان تنامي حضور الرياضة في المشهد المجتمعي بالإمارة، وحرصها على تقديم تجارب رياضية مختلفة تجمع بين التميز الرياضي والمعالم السياحية العالمية، بما يتيح للجمهور فرصة متابعة نجوم اللعبة في أجواء استثنائية».

وأضاف: «إن الملعب المقام أمام برج خليفة مخصص للبطولة بصورة مؤقتة، ويأتي ضمن جهود الترويج للحدث واللعبة، إذ يسهم هذا الموقع في جذب اهتمام الجمهور وتوسيع دائرة المتابعين لرياضة البادل».

وأشار إلى أن انتشار اللعبة في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعدما وجدت بيئة مناسبة للتوسع، بدعم من مجلس دبي الرياضي والمجتمع، لتتحول البادل إلى وسيلة تجمع أفراد المجتمع من مختلف المدن، ليس فقط لممارسة الرياضة، وإنما للتواصل والتفاعل الاجتماعي أيضاً.

وأوضح أن «أعداداً متزايدة من اللاعبين المواطنين باتت تمارس اللعبة، وتشارك في بطولات محلية ودولية»، مشيراً إلى أن «دخول الشركات والمؤسسات التجارية على خط دعم البادل يمثل عاملاً مهماً في تطويرها وتوسيع قاعدة ممارسيها، خصوصاً مع ارتباط البطولات الكبرى باسم دبي، وما يمثله ذلك من قيمة إضافية للحدث»، وأشار عيسى شريف إلى أن «مشاركة نخبة من نجوم البادل الدوليين وأساطير الرياضة في بطولة (دبي بريميير بادل P1) تمنحها زخماً إضافياً، مؤكداً أن استضافة مثل هذه الأحداث تعزز مكانة دبي وجهةً للفعاليات الرياضية العالمية».

ودعا في ختام تصريحاته الشباب إلى الإقبال على ممارسة البادل، سواء على سبيل الهواية أو من خلال المشاركة في المنافسات، موضحاً أنها رياضة ممتعة تجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، وتشهد انتشاراً متزايداً في مختلف أنحاء الدولة.

• دخول الشركات والمؤسسات على خط دعم البادل، يمثل عاملاً مهماً في تطويرها.