«ريل ورلد» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «بري غانيه» الفرنسي اليوم

يعود جواد غودولفين «ريل ورلد»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، إلى مضمار «لونغشام» الفرنسي، بطموح إضافة انتصارٍ جديد إلى سجلاته على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد اليوم لقب سباق «بري غانيه»، الذي يقام على مسافة 2100 متر عشبي. وسبق لـ«ريل ورلد» أن حقق الفوز على المضمار الباريسي في حفل «الأرك» الفرنسي في 2021، بعدما تغلب وببسالة على «ذا ريفانت» في سباق «بري دانيال وإيلدنشتاين»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2»، قبل أن يكسب سباقاً آخر من الفئة الثانية في مشاركته التالية في «زعبيل مايل»، على مضمار ميدان مطلع 2022، واتبعت بتقديمه عروضاً قوية في أرفع سباقات الميل (1600 متر عشبي) في أوروبا الموسم الماضي، حين أحرز الوصافة خلف أسطورة «شادويل» الجواد «بعيد» في كل من سباقي «لوكينغ ستيكس» و«كوين آن ستيكس» المخصصين لخيول الفئة الأولى «جروب1». واستهل ابن الحفل «دراك أنجل» عام 2023، بمشاركتين في دبي على صعيد سباقات الفئة الأولى أقيمتا على مسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر)، شغل خلالهما مركزاً متوسطاً في كل من سباقي «جبل حتا» و«دبي تيرف».