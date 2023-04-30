«صائد البطولات» يحصد اللقب الثالث مع الشارقة.. ويرفض حسم مستقبله

عاشت إمارة الشارقة، أول من أمس، حالة فرح استثنائية ابتهاجاً بفوز الفريق بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، والـ10 في تاريخه أثر تفوقه على العين بنتيجة 13-12 في ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتمكن الروماني أولاريو كوزمين، من حصد اللقب الثالث له والثاني على التوالي مع الشارقة ليرفع بذلك عدد بطولاته إلى 14 بطولة مع الفرق الإماراتية التي تولى تدريبها منذ موسم 2011-2012 حتى الآن، وهي العين وشباب الأهلي والشارقة.

وقاد كوزمين «صائد البطولات»، الشارقة حتى الآن في الموسم الجاري، 33 مباراة، منها 24 مباراة في الدوري، وأربع في كأس مصرف أبوظبي، وخمس مباريات في كأس رئيس الدولة، إذ حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ثماني مباريات، وخسر في سبع.

ويعد هذا اللقب هو الثالث للمدرب كوزمين مع الشارقة منذ توليه المسؤولية في نوفمبر 2021 بعد تحقيقه لقبي الكأس في النسخة الماضية، وكذلك كأس السوبر.

وجاء فوز الشارقة بلقب الكأس تعويضاً للجمهور الشرقاوي عن فقدانه فرصة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي، بعدما تراجع ترتيب الفريق إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة.

من جانبه، أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، في تصريحات صحافية سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للفوز بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، وقبلها قيادته له بالفوز بكأس السوبر الإماراتي.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية استمراره مع الشارقة من عدمه، أكد أنه لم يقرر حتى الآن في هذا الخصوص، مرجعاً ذلك لأسباب صحية.

من جانبه، عبر رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه الفريق، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بجهود جميع العاملين في النادي، واصفاً المباراة بأنها تحلت بالروح الرياضية، ورداً على سؤال بشأن إمكانية استمرار المدرب كوزمين مع الشارقة، أكد أن النادي متفق معه في هذا الخصوص، سواء استمر مع الفريق أو رحل عنه، مؤكداً حرصهم على تجديد عقده، مشيراً إلى أنه حتى في حال ترك كوزمين النادي، فإن الشارقة سيظل هو ناديه، وأنهم سيمنحونه العضوية الشرفية للنادي.