صغار الشارقة يتوجون بكأس اليد للمرة 15 تاريخياً

توج فريق الشارقة لناشئي كرة اليد، بلقب "كأس الإمارات" لمرحلته السنية للمرة الـ 15 بتاريخ النادي، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب الأهلي بنتيجة (27-24)، على صالة نادي النصر بدبي.

ونجح ناشئو الشارقة في الجمع بثنائية الموسم، بعد أن توج لاعبو "الملك" مارس الماضي بدرع يطوبة الدوري للمرة السادسة عشر بتاريخ النادي.

وتوجه رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد كرة اليد، فيصل حسن الطواش، بتقليد لاعبو شباب الأهلي بالميدالية الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة، وحضر مراسم التتويج عضو إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد، ومشرف المراحل السنية في نادي الشارقة يوسف أحمد.