دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. العربي يؤجل صعود حتا

فاز فريق العربي على ضيفه حتا 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة تتوقف انتصارات حتا ويتأجل حسم صعود حتا للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين إذ تجمد رصيد حتا عند النقطة 68 في المركز الأول بينما أصبح رصيد العربي 48 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مستوى فني عالي وأداء هجومي متبادل من قبل الفريقين ونجح حتا بافتتاح تسجيل الاهداف عن طريق الدولي السابق محمد خلفان في الدقيقة 60 بينما تمكن العربي من تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي جابريل دا سيلفا في الدقيقة 68، ومواطنه انطونيو ميلو في الدقيقة 74 وفرانسيفالدو ليما في الدقيقة (90+4).

وفي مباراة ثانية، فاز التعاون على ضيفه بينونة بثلاثة أهداف نظيفة ليصبح رصيد التعاون 38 نقطة في المركز التاسع وبينونة برصيد 15 نقطة في المركز الأخير وسجل للتعاون الموريتاني أبلاي سي هدفين في الدقيقتين (18 و37) والبرازيلي جابريل سانتانا في الدقيقة 48.

وفي مباراة أخرى، فاز الرمس بملعبه على العروبة 2-1 ليتجمد رصيد العروبة عند 38 نقطة في المركز الثامن وأصبح رصيد الرمس 32 نقطة في المركز 13 إذ سجل لصالح الرمس العاجي بيني عبيد في الدقيقة 21 والايفواري حميد دافو في الدقيقة 52 فيما سجل للعروبة خالد يحيى في الدقيقة 89.