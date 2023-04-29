المنتخب يستهل بطولة العرب لـ «سلة الكراسي المتحركة» بنجاح

استهل المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة أولى مبارياته في البطولة العربية بالكويت بالفوز على البحرين. ويتطلع «الأبيض» إلى مباراة فاصلة أمام الكويت صاحب الأرض، والتي من خلالها سينافس على صدارة المجموعة الثانية والتأهل للمربع الذهبي. وقدم المنتخب مباراة قوية أمام البحرين، واستطاع أن يقتنص الفوز بنتيجة 66 - 33.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الكويت الفائز في مباراته الأولى على لبنان بنتيجة 80-29 في انتظار المباراة التي ستحدد بشكل كبير متصدر المجموعة. وعلى صعيد منافسات المجموعة الأولى، استطاع المنتخب المصري الفوز على المغرب بنتيجة 57-54 في مباراة قوية وصفت بأنها نهائي قبل الأوان، كما تغلب المنتخب الفلسطيني على الأردن بنتيجة 49 - 37، ليتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة وبفارق الأهداف عن فلسطين.

وقد أعقب المباريات الافتتاحية للبطولة إقامة حفل الافتتاح، بحضور وفود الدول الثماني المشاركة بالبطولة على صالة نادي الكويت لأصحاب الهمم، حيث شهد الحفل استعراضاً فنياً رياضياً، ومراسم الافتتاح، التي شملت طابور عرض لكل الفرق المشاركة بالبطولة.