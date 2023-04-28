جواد غودولفين «أديار» عينه على لقب «غوردن ريتشاردس ستيكس» البريطاني

يستهل نجم «غودولفين» الجواد «أديار» موسمه البريطاني الجديد من مضمار «ساندون بارك»، حين ينشد اليوم برفقة زميله في الإسطبل «هايلاند أفنيو» لقب سباق «غوردن ريتشاردس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة على مسافة 1800 متر عشبي.

ويشهد السباق في شوطه الرابع مشاركة «فلاينغ أونرس» بشعار «غودولفين» للمنافسة على لقب «كلاسيك ترايل» للفئة الثالثة على خلفية خوضه موسماً مبشراً بالإنجاز في عمر السنتين العام الماضي، حين توّجه بالفوز في سباق «زيتلاند ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار «نيوماركت» على المسافة ذاتها 2000 متر عشبي.

وسبق لـ«أديار» قبل عامين تحقيق موسم حافل بالإنجازات، حين حل وصيفاً في «كلاسيك ترايل» للفئة الثالثة قبل أن يحرز على مضمار «إيبسوم» لقب «الديربي الإنجليزي» للفئة الأولى، الأعلى تصنيفاً عالمياً، ثم الفوز في «كينغ جورج» للفئة الأولى في الموسم ذاته، ليصبح أول جواد على مدار 20 عاماً يجمع بين لقبي السباقين الكلاسيكيين.

المهر المنتسب للفحل «فرانكل» اكتفى بمشاركتين في موسم الأربع سنوات للعام الماضي، استهل أولاها بانتصار مستحق على مضمار «داونكستر» في سبتمبر 2022، قبل أن يحل وصيفاً في مشاركته الأخيرة في «شامبيون ستيكس» لخيول الفئة الأولى على مضمار أسكوت في أكتوبر الماضي. بدوره نجح «إيلاند أفنيو» قبل عامين في الفوز بسباق ليستد لعمر الثلاث سنوات، قبل أن تقتصر مشاركته العام الماضي على سباقين.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي الذي يشرف على كلا الجوادين في تصريحات صحافية: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات (أديار)، حيث أدى تمريناً طيباً حول مضمار (نيوماركت) الأسبوع الماضي، والخطة كانت دائماً أن يستهل موسمه عبر هذا السباق».

وأضاف: «يعتبر (هايلاند أفنيو) جواداً جيداً، إذ سبق له الفوز قبل عامين وهو بعمر ثلاث سنوات في (فيلدين ستيكس)، ونأمل أن نضمن بوجوده وتيرة معتدلة في السباق».