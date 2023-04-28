فرسان هسبانيا يحدد اليوم مصيره في «الهواة» أمام سيتي

تنطلق الساعة السادسة مساء اليوم منافسات الجولة 31 لدوري الدرجة الأولى بإقامة المباراة التي ستجمع فريقي فرسان هسبانيا وسيتي، وتقام في ملعب ذا سيفنز في دبي. ويتطلع فرسان هسبانيا إلى تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على البقاء، بينما ستقوده الخسارة أو التعادل إلى الهبوط رسمياً للعب في دوري الدرجة الثانية، ما يجعل المباراة مصيرية بالنسبة لفرسان هسبانيا.

ويلتقي في بقية مواجهات الجولة في التوقيت نفسه يوم غد: العربي مع حتا، والرمس مع العروبة، والتعاون مع بينونة، وتختتم بعد غد بإقامة أربع مباريات يلعب فيها: الذيد مع الإمارات، ومسافي مع الفجيرة، ومصفوت مع «جلف إف سي»، والحمرية مع دبا الحصن.

ويتصدر ترتيب الدوري حتا برصيد 68 نقطة، يليه دبا الحصن 60، والإمارات 59، ثم مصفوت 49، والحمرية 46، والعربي 45، ومسافي 43، والعروبة 38، والذيد 37، والفجيرة 36، والجزيرة الحمراء 36، والتعاون 35، و«جلف إف سي» 32، والرمس 29، و«سيتي» 22، ثم بينونة 15، وفرسان هسبانيا 13 في المركزين الأخيرين.

وتتجه الأنظار إلى لقاء الغد بين حتا والعربي، إذ يتطلع حتا للفوز للاقتراب بشكل كبير من الصعود، والذي من الممكن أن يتحقق في حال فاز وتعثر أي من منافسيه دبا الحصن والإمارات بنتيجة الخسارة، فيما سيتأجل الحسم للجولة المقبلة في حال فازت الفرق الثلاثة جميعاً، إلا أن (الإعصار الحتاوي) سيواجه العربي الطامح لتحسين مركزه، فضلاً عن كونه منافساً قوياً وعنيداً عندما يخوض المباراة بملعبه وأمام جمهوره.

كما تتمتع مواجهتا الذيد مع الإمارات، والحمرية مع دبا الحصن، بأهمية كبيرة، إذ لا مجال للتفريط في النقاط من جانب «الصقور» ودبا الحصن لمواصلة مشوار المنافسة.

فرسان هسبانيا في المركز الأخير بدوري «الهواة» بـ13 نقطة.