نهائي دوري القفز في «الشارقة للفروسية» اليوم

تنطلق على ميادين نادي الشارقة للفروسية، اليوم، ملحمة نهائي موسم قفز الحواجز 2022-2023، وختام منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ11، الذي انطلق بنادي الشارقة أيضاً مطلع أكتوبر 2022، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مقدرة من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتميز موسم القفز الذي يلملم أطرافه بالرحيل في ختام فعاليات النهائي لجميع الفئات، والتي ستجري على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم الأحد المقبل، بما حققه من نجاح بارز بناءً على النتائج الميدانية المتقدمة التي أسفر عنها بتعاون إداري وفني كبير من أندية ومراكز الفروسية والاسطبلات التي قدمت كل معينات النجاح لكل فعالياته التي تضمنت نحو 15 بطولة دولية من جميع التصنيفات، و13 منافسة أسبوعية اشتمل كل منها على متوسط 12 شوطاً، أقيم معظمها خلال ثلاثة أيام.