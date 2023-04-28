جيدفاج: «العيناوية» أفضل قاعدة جماهيرية

قال مدافع فريق العين لكرة القدم، الكرواتي تين جيدفاج، إنه لا ينسى الدعم الكبير الذي حصل عليه من قبل جماهير «الزعيم» منذ اليوم الأول مع الفريق، حينما انتقل لصفوف «البنفسجي» في ديسمبر 2022 قادماً من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي على سبيل الإعارة، مؤكداً أن فريقه يملك أفضل قاعدة جماهيرية على مستوى الأندية الإماراتية.

وقال جيدفاج لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر الجماهير على دعمها لي منذ يومي الأول هنا، والذي لا يزال مستمراً، بالتأكيد أنا أشعر بالارتياح في هذه المدينة التي أحبها، الناس هنا طيبون، على غرار بقية المدن الإماراتية، أتطلع للبقاء هنا مع الفريق، لدينا أفضل قاعدة جماهيرية في الدولة».

وحول ما إذا كانت لديه أفكار مسبقة عن كرة القدم الخليجية، وتغيرت بعد الانضمام لصفوف العين، قال المدافع الكرواتي: «أفكاري المسبقة بنيتها على معرفة بنادي العين، لأن بعض المدربين الكرواتيين عملوا هنا، أعرف زوران ماميتش جيداً، وخلال فترته هنا في العين عرفت الكثير عن العين، وأنه من الأندية الكبيرة».

وتحدث المدافع الكرواتي عن مباراة إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، التي جمعتهم بفريق الوصل، منتصف الشهر الجاري، وعن مواجهة الشارقة في النهائي، وقال: «تعاوننا كلاعبين في تلك المباراة أثمر حصولنا على بطاقة التأهل للمرة الـ15 في تاريخ النادي، وهو سجل جيد، ولكن النسبة لنا نحن لا نريد التوقف عند هذه المرحلة، وإنما نرغب في الفوز باللقب».

ومن بين جميع الأندية الإماراتية في الموسم الحالي، فإن فريق العين هو الوحيد الذي ينافس على كل الألقاب، بداية من كأس رئيس الدولة، كما أن «الزعيم» لايزال يدافع عن حظوظه في الدوري، إذ تفصله ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر مع تبقي جولتين على خط النهاية، في حين سيواجه النصر ذهاباً وإياباً في نصف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وحول أي بطولة يراها الأقرب إلى خزائن «الزعيم»، قال تين جيدفاج: «نريد التتويج بجميع البطولات، وهو هدف واضح بالنسبة لنا، لدينا مواجهات في الدوري علينا حسمها، وأن ننتظر نتيجة مباريات شباب الأهلي، علينا الاجتهاد حتى النهاية في مسابقة الدوري، أما في مباريات الكأس فإن كل شيء يعتمد علينا وليس بيد الآخرين».

وكان اللاعب الكرواتي انتقل إلى صفوف العين نهاية ديسمبر من العام الماضي على سبيل الإعارة، من أجل تغطية الفراغ بعد إصابة الكولومبي دانيلو اربيلودا، لكن إدارة النادي لم تفصح عن مدة الإعارة، وما إذا كانت إلى نهاية الموسم، في وقت بدأ الفريق يجني ثمار تألقه بالصلابة الدفاعية، والانسجام بينه وبين المدافع الآخر كوامي اتوي. واختتم: «أتمنى البقاء هنا بكل تأكيد، خصوصاً أن الفريق سيشارك في الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا».

تين جيدفاج:

«التأهل لنهائي الكأس الـ 15 سجل جيد لكننا نرغب في تحقيق اللقب».

البطاقة الشخصية

■ الاسم: تين يدفاي

■ الجنسية: كرواتي

■ تاريخ الميلاد: 28–11–1995

■ الطول: 185 سم

■ الأندية التي لعب لها: دينامو زغرب الكرواتي، روما الإيطالي، بايرن

ليفركوزن الألماني، آوغسبورغ الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.