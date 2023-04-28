اللقب 14 يلمع في عين كوزمين «الشرقاوي»

تمثل المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، اليوم، بين الشارقة «حامل اللقب» والعين، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة في أبوظبي، تحدياً جديداً لمدرب الشارقة الروماني كوزمين، الذي يبحث مع الشارقة عن التتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب البطولة، بعدما كان قد حقق معه أخيراً لقب النسخة الماضية على حساب الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني باكو الكاسير، فيما يبحث كوزمين عن اللقب رقم 14 في تاريخه مع الأندية الإماراتية، بعدما كان قد حقق 13 لقباً سابقاً، منها أربعة في بطولة الدوري مع العين وشباب الأهلي، وخمسة ألقاب كأس السوبر، منها ثلاثة مع شباب الأهلي، وواحد مع كل من العين والشارقة. وانتقل كوزمين (54 عاماً) لتدريب الشارقة في نوفمبر 2021، بحثاً عن بطولات وألقاب جديدة في مسيرته مع الأندية الإماراتية التي بدأ مشواره معها مدرباً للعين خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

ويحتل الشارقة حالياً المركز السابع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 42 نقطة، حيث ابتعد الفريق عن المنافسة على اللقب، ويركز حالياً على حصد لقب كأس رئيس الدولة.

وحقق كوزمين منذ تعاقده مع نادي الشارقة في موسم 2022 بطولتين هما كأس السوبر الإماراتي على حساب العين نفسه، وكأس رئيس الدولة على حساب الوحدة مع نادي الشارقة.

مشوار كوزمين مع الأندية الإماراتية

■ درّب العين من 2011 إلى 2013.

■ أحرز مع العين لقب الدوري في 2012 و2013، والسوبر 2012.

■ درّب شباب الأهلي بين 2013 و2017.

■ أحرز مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين في 2014 و2016، وكأس السوبر في 2013

و2014 و2016، وكأس الرابطة في 2014 و2017، وكأس الصداقة الإماراتية - المغربية.

■ قاد شباب الأهلي إلى نهائي أبطال آسيا 2015.

■ حقق مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة في 2022 وكأس السوبر 2023.

كايو: أتمنى الاحتفال مع جمهور الشارقة باللقب

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أنه سعيد بوجوده مع فريقه في نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، مشدداً على أهمية التركيز الجيد في هذه المباراة، وأن يقدموا كلاعبين أفضل ما عندهم حتى يسعدوا ويحتفلوا مع الجمهور بلقب البطولة.

وقال في مؤتمر صحافي: «رغم أن المواجهة ستكون أمام فريق قوي جداً مثل العين، إلا أن الشارقة فريق لديه تاريخ كبير».