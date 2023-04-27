لقب الكأس.. «تاج على الرأس»

تتجه الأنظار، مساء اليوم الساعة 19:25، إلى استاد محمد بن زايد، الذي سيكون مسرحاً لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي الشارقة والعين في لقاء متكافئ بين الطرفين، وتتساوى فيه حظوظ الفريقين في حصد اللقب، حيث تعتبر القمة خارج التوقعات، ينشد فيها «الملك» تحقيق اللقب الـ10، بينما يسعى العين إلى «الثامن».

وتُعدّ هذه المرة الـ11 التي يبلغ فيها الشارقة المباراة النهائية، وهو حامل اللقب، حيث يتفوّق بلقبين على العين، الذي يعود آخر لقب له إلى موسم 2018، كما تُعدّ هذه المباراة النهائية الـ15 للعين.

وستكون مواجهة اليوم الرابعة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، إذ فاز الشارقة على العين وتوّج بلقب كأس السوبر، في حين فرض العين التعادل ذهاباً 2-2 وفاز إياباً 2-صفر على مستوى بطولة الدوري، بينما يتوقع أن يرتفع عدد المواجهات بينهما، خصوصاً مع وصول كلا الطرفين إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكمل الشارقة جاهزيته لخوض لقاء اليوم بإشراف مدربه الروماني كوزمين، الذي بدا واضحاً أنه فتح ملف هذه المباراة مبكراً، بعد أن فقد فريقه حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، ما جعله يريح بعض لاعبيه المؤثرين في الجولات الماضية، حتى يكونوا في كامل جاهزيتهم اليوم.

ويأمل «الملك» في التتويج بلقب المسابقة حتى يحافظ على حظوظه في إحراز الثلاثية، بعد أن فاز بلقب كأس السوبر على حساب العين، فيما ينتظر الفريق تحدياً آخر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وهي البطولة التي لها أهمية لدى الفريق أيضاً لإكمال الثلاثية.

وعلى الطرف الآخر، سيكون فريق العين مطالباً بتعويض الغيابات المؤثرة في صفوفه، إذ يفتقد خدمات حارسه الأساسي خالد عيسى بداعي الإيقاف، بسبب نيله بطاقة حمراء في إياب نصف النهائي أمام الوصل، كما يغيب لاعب الوسط خالد البلوشي هو الآخر، لحصوله على بطاقة حمراء عقب نهاية

المباراة ذاتها، بينما لم يتعاف المهاجم كايو كانيدو منذ تعرّضه لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

وسيقع على عاتق خط دفاع العين، الذي يقوده الثنائي كوامي والكرواتي تين جيدفاج، الحرص على عدم إعطاء فرصة لمنافسه للوصول إلى المرمى، الذي يحرسه الحارس الاحتياطي محمد بوسندة، وهو الذي لا يملك خبرة كبيرة، كونه ظل احتياطياً لفترة طويلة ولا يشارك مع الفريق الأول، لكنه حصل على فرصة خلال لقاء «الإمبراطور»، كما أكمل مباراة بني ياس في الدوري بعد أن أشركه المدرب في الجزء الأخير منها لاستعادة حساسية المباريات. وكان الفريق خاض مرانه الرئيس في مدينة العين، أول من أمس، بإشراف المدرب الأوكراني ريبروف، الذي وضع الخطوط العريضة للمواجهة، قبل أن يتوجه الفريق للدخول في معسكر مغلق، فيما اختتم تحضيراته مساء أمس على ملعب اللقاء.

هوية بصرية جديدة لنهائي «أغلى الكؤوس»

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم الهوية البصرية الجديدة لبطولة كأس رئيس الدولة، وهي ذات طابع عصري يمثل نقلة كبيرة لأغلى البطولات الكروية في الدولة، التي كانت قد انطلقت موسم 74-75، واستلهمت فكرة الهوية الجديدة من مبادئ بطولة الكأس، التي ترتكز على الشغف والحماس والمنافسة بمشاركة الفرق واللاعبين والجماهير.

التاريخ ينتظر صاحب الهدف الأول

سيدخل اللاعب الذي سيقص شريط الأهداف في مباراة اليوم تاريخ النسخة الحالية، إذ سيكون هدفه هو الهدف رقم 100، بعد أن تم تسجيل 99 هدفاً حتى الآن، بواقع 55 في الدور التمهيدي، و28 في دور الـ16، و10 في ربع النهائي، وستة أهداف في نصف النهائي.

صافرة فرنسية تقود القمة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الحكم الفرنسي، كليمان توربان، سيدير مباراة العين والشارقة اليوم. ويضم طاقم التحكيم كلاً من المساعدين نيكولا دانو وبنيجامين باج، وجيروم بريسارد (حكم فيديو)، ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو مساعد)، ويحيى الملا (حكم رابع).