الفرنسي كليمان حكماً لقمة الشارقة والعين في نهائي الكأس

أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية أن الحكم الفرنسي كليمان توربان سيدير مباراة العين والشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، المقررة غداً، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وذكر اتحاد الكرة بصفحته الرسمية في «تويتر» أن طاقم التحكيم يضم كلاً من المساعدين نيكولا دانو وبنيجامين باج وجيروم بريسارد حكم فيديو، ومحمد عبيد خادم حكم فيديو مساعداً، ويحيى الملا حكماً رابعاً.