جياد «غودولفين» تطارد اليوم ألقاب السباقات في أستراليا وفرنسا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بخمسة من خيرة جياده، للمنافسة اليوم على ألقاب سباقات المضامير في كل من أستراليا وفرنسا، وعلى مسافات تراوح بين 1100 و2200 متر عشبي.

ويسرج المدرب جميس كمنغز المهرة «كاروديستار» بقيادة الفارس دامين أوليفر، للمنافسة على لقب سباق «سبورتسبيت ويز ماتيس» لفئة الهانديكاب، الذي يقام على مضمار «بالارات» الأسترالي لمسافة 1100 متر، قبل أن يدفع المدرب كمنغز على مضمار «كيمبلا غرانغ» في أستراليا بكل من المهرة «سيمبليست» والجواد «شوبان» اللذين يتولى قيادتهما الفارس زاك لويد، للمنافسة على قلبي سباقي «شيلهربور بلايت» المخصص للخيول المبتدئة من عمر سنتين لمسافة 1200 متر، و«جاك بريمير» لفئة «هانديكاب» لمسافة 1300 متر.

وفي مضمار «لاتيست دي بوخ» الفرنسي، يتكل المدرب «إتش إيه بانتالا» على خدمات الفارس لوكا روسو، لقيادة كل من المهرتين «وينتر لوف» و«رومانتيك سينس» للمنافسة على لقبي سباقي «بري دي جورنال دو سود» للفئة المشروطة لمسافة 2200 متر، و«بري غايا سيكيورت» للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر.