الشامسي: سنهدي جماهير العين الكأس كـ «عربون محبة»

أكد مدير فريق العين لكرة القدم، أحمد الشامسي أن تحقيق لقب كأس رئيس الدولة على حساب الشارقة في المباراة النهائية المقررة بعد غد الجمعة، يحتاج لعمل جبار من الجميع بداية من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير أيضاً، مؤكداً أنهم يعملون على الفوز به وإهدائه للجماهير عربون محبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لاعبي «الزعيم» تجاوزوا آثار مباراة بني ياس أول من أمس في مسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان مدرب الفريق «البنفسجي»، الأوكراني سيرجي ريبروف قد أراح لاعبيه خصوصاً وأن بعضهم قد ظهر عليه الإرهاق في مباراة «السماوي» ما تسبب في هبوط مستوى التركيز في الدقائق الأخيرة، كما خضع بعض اللاعبين لجلسات علاجية واستشفائية من أجل اكتمال جاهزيتهم لمواجهة الجمعة.

وأوضح الشامسي في تصريحات صحافية أن التحضيرات ستتركز على الجانب البدني والفني والإداري كذلك من أجل إيصال اللاعبين لكامل الجاهزية من أجل أن يكونوا قادرين على تحقيق التطلعات من خلال الانتصار في المباراة للحصول على اللقب لإسعاد الجماهير.

واستبعد إداري الفريق أن يتأثر لاعبو «الزعيم» بسقوطهم في الدقائق الأخيرة في مباراة بني ياس في فخ التعادل الإيجابي، والذي أضاع على الفريق فرصة تقاسم الصدارة مع شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق طوى تلك الصفحة وأن التركيز في الوقت الحالي هو على مباراة الجمعة.

وقال: «من قبل مر الفريق بظروف أصعب من هذا التعادل، لقد خسرنا لقب السوبر ومع ذلك استطعنا أن نعود بعدها وأن نقدم مباريات بمستوى ممتاز وتدرجنا في سلم الترتيب وصولاً إلى المركز الثاني، الفريق وضع مباراة بني ياس خلف ظهره».

وشدد أحمد الشامسي على الدور النفسي الذي يعملون عليه في تجهيز الفريق، وقال: «علينا نسيان تلك المباراة، أمامنا حالياً 90 دقيقة يجب أن نستعد لها بالشكل المطلوب لأنها تحتاج لعمل جبار، يجب أن نخرج من الآثار النفسية من جراء التعادل مع بني ياس وأنا متأكد أننا قادرون على إسعاد الجماهير وإهداء اللقب لهم عربون محبة.

ومن بين 14 نادياً في دوري أدنوك للمحترفين فإن فريق العين هو الوحيد الذي لايزال منافساً على كل الألقاب، وفي مقدمتها مباراة كأس رئيس الدولة أمام الشارقة يوم الجمعة، كما أن «الزعيم» لايزال يدافع عن حظوظه في الدوري إذ تفصله ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر مع تبقي جولتين على خط النهاية، في حين يواجه النصر ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال مدير فريق العين لكرة القدم إن قدر «الزعيم» هو ما يجعله مطالباً بالمنافسة على كل البطولات، وأضاف: «نحن نادي العين نحن «الزعيم» ليس لدينا عذر، بالنسبة لبطولة الدوري سنصارع عليها حتى الرمق الأخير وهو هدف مشروع وكذلك لقب كأس رئيس الدولة هو هدف رئيس ونتطلع لتحقيقه، وكذا الحال مع كأس المحترفين ونحن قادرون على ذلك بمساندة جماهيرنا».

الفوز بالكأس يحتاج لعمل جبار من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

العين لن يتأثر بالتعادل الأخير مع بني ياس، والتركيز حالياً على نهائي الكأس.