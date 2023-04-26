العبدولي: دبا الفجيرة وثق بقدراتي.. وأندية أخرى عرضت مهمة الرجل الثاني

أكد مدرب دبا الفجيرة المواطن حسن العبدولي أن ثقة إدارة النادي وأهل مدينة دبا ومشجعي النادي أسهمت بشكل كبير باستعادة حظوظ الفريق بالبقاء والمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعد أن وضعوا الثقة كاملة بإمكاناته الفنية، مقدماً الشكر لهم ومؤكداً أن ما حصل للفريق في الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين هو توفيق من الله للجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبون طوال الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد أن حقق دبا الفجيرة الفوز على النصر بهدفين لهدف واحد أول من أمس ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين ووصوله للنقطة 18 ومغادرته المركز قبل الأخير لأول مرة في الموسم الجاري للبطولة مستفيداً من خسارة البطائح من الجزيرة 3-1 ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف.

وتسبب فوز دبا الفجيرة على النصر وخسارة البطائح أمام الجزيرة في دخول خمسة فرق المنطقة الخطرة وهذه الأندية التي توجد من المركز التاسع إلى المركز 13، وهي النصر 24 نقطة، وخورفكان 24، وبني ياس 23، وخورفكان 18، والبطائح 18، إضافة إلى الظفرة الذي تأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عن ثماني نقاط.

وحصل المدرب حسن العبدولي مع دبا الفجيرة على 14 نقطة في ست مباريات متتالية بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2 والفوز على بني ياس 2-0 وخورفكان 1-0 والتعادل مع الوحدة 1-1 والفوز على البطائح 1-0 وعلى النصر 2-1.

وقال العبدولي في تصريحات صحافية: «سعيد لما يتحقق والموقف الذي أصبح عليه الفريق، وكل الشكر لأسرة دبا الفجيرة إدارة ولاعبين وجمهوراً للثقة التي وضعت بي وقادتنا لأن يستعيد الفريق حظوظه بالمنافسة على البقاء، بينما الأندية الأخرى كانت تعرض عليه مهمة مساعد المدرب فقط، علماً أني مدرب منذ 25 سنة».

وفسر العبدولي النقلة النوعية التي حدثت للفريق قائلاً إن «الاجتهاد الذي يقوم به اللاعبون هو سر النجاح الذي تحقق وتبقت لدينا مباراتان وعلينا مواصلة السير بالمنهج المتبع نفسه لإكمال المهمة والبقاء في دوري المحترفين».

ووصف احترافية دبا الفجيرة بالتعامل معه بأنها أحد العوامل المهمة التي ساعدته في عمله منذ تسلمه مهمة تدريب الفريق ووقتها كان رصيده أربع نقاط فقط.

وأضاف: «عملنا في أول خمس مباريات على بناء وتقوية الشخصية التي يتطلب توفرها في اللاعبين وتحديد الهدف والعمل على تعزيزه والثقة بأنفسنا وزراعتها بقوة في اللاعبين، وكنا نبني دائماً على إيجابيات ونعززها وصولاً للموقف الحالي بحيث أصبح الفريق قادراً على مواجهة أي فريق بثقة عالية وهو سر التفوق الحالي، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة مع الشارقة لاستكمال المهمة».

وبموجب هذه المعطيات يحتاج دبا الفجيرة إلى تحقيق رصيد النقاط

نفسه الذي يحققه البطائح بأقل تقدير للاستفادة من فارق الأهداف الذي يتمتع به.