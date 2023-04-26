العنبري: أتحمل مسؤولية الخسارة من الوحدة

دخل فريق الوحدة أجواء المنافسة على الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين بقوة مستفيداً من فوزه على مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين أول من أمس ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين بعد أن قلص فارق النقاط مع شباب الأهلي المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي مباراتين متساوياً مع العين برصيد 48 نقطة لكل منهما.

وأسهمت نتيجة فوز العنابي بزج خورفكان في حسابات الهبوط والبقاء لأول مرة في الموسم الجاري، إذ أصبح بحاجة إلى نقطة واحدة للبقاء أو تعثر أي من فريقي دبا الفجيرة أو البطائح.

من جانبه، عبر المدير الفني للفريق الأول لنادي الوحدة الهولندي آرنو بويتنويغ، عن سعادته بالفوز على خورفكان بهدفين نظيفين، وتقليص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي، مؤكداً أن لاعبي الفريق دخلوا المباراة وهم ينشدون تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث.

بدوره، تحدث مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري، قائلاً: «المباراة كانت متوسطة المستوى، وفريقي لم يقدم المستوى الذي يكفل له تحقيق الفوز».

وتابع في تصريحات صحافية: «في بعض الأوقات لا يظهر الفريق بشكل كامل بالمستوى المطلوب والمتوقع، وعلى الرغم من ذلك لا نحمل اللاعبين المسؤولية ونحن الجهاز الفني نتحمل المسؤولية ولدينا مباراتان أمام اتحاد كباء والوصل ونتمنى أن نظهر فيهما بشكل أفضل على مستوى الأداء والنتيجة».

«فريقي لم يقدم المستوى الذي يكفل له تحقيق الفوز».