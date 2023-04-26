درع الدوري يفتح ذراعيه لـ«شباب الأهلي»

أثبتت الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، التي اختتمت، أول من أمس، أن اللقب يريد شباب الأهلي، بعد أن فقد نقطتين مهمتين بتعادله مع الوصل 2-2، إلا أن صاحب المركز الثاني العين رفض الهدية، وشاءت الأقدار أن يتحول تقدم العين على بني ياس بهدفين حتى الدقيقة 89 إلى تعادل قاتل، وبأقدام قائد الفريق في مرماه في الدقيقة 97، ليستمر فارق النقاط بين شباب الأهلي المتصدر والعين الوصيف عند ثلاث نقاط قبل جولتين فقط من انتهاء المسابقة.

تعادل شباب الأهلي مع الوصل وتعادل العين مع بني ياس، أعطى الفرصة لفريق الوحدة أن يكون قريباً بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، ومشاركاً للعين في مركز الوصافة، رغم سوء الموسم، وعدم الاستقرار الفني، وتغيير المدربين، إلا أن كل ذلك لم يمنع الفريق من الوجود في المركز الثالث، ولو كان الفريق نجح في الفوز على دبا خلال الجولة قبل الماضية، وفاز على عجمان أو خورفكان في الدور الأول، لكان في الصدارة وقريباً من اللقب الآن.

وأصبح فريق شباب الأهلي بعد ختام الجولة الـ24 على بعد ثلاث نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري، ولديه مباراتان، الأولى ستكون أمام بني ياس الذي حرم فريق العين الاقتراب من شباب الأهلي، ثم يستضيف عجمان في الجولة الأخيرة، في مباراتين من المفترض أن تكونا في متناول «فرسان دبي» بالنظر إلى مشوار الفريق في البطولة، إلا إذا كان هناك شيء آخر في جعبة دورينا.

وبالنظر إلى نتائج الجولة الـ24 نجد أزمة حقيقية لفريق الشارقة الذي أنهى الدور الأول في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، وتوج بلقبين خلال الموسم، إلا أنه الآن في المركز السابع، وهو ما دفع الجمهور للمطالبة بتغيير مدرب الفريق الذي يملك كل المقومات من أجل التتويج بالفوز باللقب منذ بداية الموسم.

ويقدم عجمان موسماً تاريخياً بعد أن حقق عدد نقاط لم يحققه من قبل في تاريخ دوري المحترفين، والوصول إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وعلى بعد 7 نقاط فقط من المتصدر، وهو ما يعني أن الفريق يقدم موسماً استثنائياً، وعملاً فنياً وإدارياً مميزاً.

وأشعل فريق دبا الفجيرة صراع الهبوط بقيادة فنية مواطنة للمدرب حسن العبدولي، الذي قاد الفريق لتحقيق 14 نقطة في 6 جولات، رفض فيها الفريق الخسارة ليصعد إلى المركز الـ12، ويدفع بفريق البطائح صاحب الانطلاقة التاريخية في الدوري للاقتراب من الوداع مجدداً، بعد أن تساوى الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق الأهداف لمصلحة دبا الفجيرة.

وسترسم الجولتان المقبلتان مصير الهبوط إلى دوري الهواة، ولكن قد يتحدد الفريق الفائز باللقب الجولة المقبلة من دورينا.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن الجولة الـ24، وفريق الوحدة وفرصته في الفوز باللقب، وسبب فقدان النقاط بسؤال على موقع «تويتر»: «شاركنا الرأي.. هل يملك الوحدة فرصة للفوز باللقب بعد أن أصبح على بعد ثلاث نقاط من شباب الأهلي؟ وما سبب إهدار الفريق العديد من النقاط التي أفقدته فرصة الاقتراب من الفوز باللقب؟ وتم رصد أربع إجابات، هي: عدم الاستقرار الفني، اللاعبون الأجانب، أخطاء دفاعية، هبوط مستوى بيدرو.

وخلال التصويت الذي تفاعل معه 2599 مشاركاً، أكد 55.8٪ أن عدم الاستقرار الفني سبب ابتعاد الوحدة، ثم هبوط مستوى بيدرو بنسبة 19.2٪، وأخطاء دفاعية 17.3٪، واللاعبون الأجانب 7.7٪.

من جانبه، أكد مدير فريق النصر السابق المحلل الفني، خالد عبيد، أن فريق الوحدة عانى وجود خلل بين ثلاثة أركان مهمة، هي اللاعبون والعمل الفني والإداري، وظهر ذلك خلال فترات كثيرة من الموسم.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «جولة مثيرة شهدت إثارة في المقدمة والقاع، صراع المنافسة على اللقب والهرب من الهبوط، شباب الأهلي لايزال هو الأبرز والأقرب للفوز باللقب، العين فشل في استغلال الفرص التي سنحت له، ولكنه لايزال قريباً من المتصدر، الشارقة تراجع كثيراً في المستوى والنتائج، ونجوم الفريق خارج الخدمة».

وأضاف: «دبا أشعل المنافسة، وجعل فريق البطائح وبني ياس على حافة الهاوية، بفضل قيادة العبدولي المدرب المواطن المتميز، والذي يبحث عن إنجاز وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، الإثارة لاتزال مستمرة في صراع الهبوط والجولات المقبلة ستشهد إثارة في الهرب من الهبوط إلى دوري الهواة».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.