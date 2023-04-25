4 ثغرات فنية في الشارقة كشفتها خسارته أمام كلباء

تلقى الشارقة ضربة موجعة بالخسارة التي تعرض لها أول من أمس أمام اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك بكرة القدم، وهي الخسارة الثانية على التوالي التي يتعرض لها الفريق، بعد هزيمته الأخيرة أمام العين ضمن الجولة 23، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، فيما قفز كلباء بهذا الفوز المستحق برصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وبرزت أربع ثغرات فنية في الشارقة خلال مباراة كلباء، تحتاج إلى علاج من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين، قبل لقاء العين المرتقب الجمعة المقبلة في نهائي كأس رئيس الدولة، تتمثل في تأثير غياب بعض العناصر الأساسية في الفريق لإراحتهم قبل لقاء العين، أبرزهم الحارس الأساسي عادل الحوسني، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن، وافتقاد الفريق التجانس وترابط الخطوط والقوة الهجومية الضاربة، بجانب غياب الحلول عند المدرب كوزمين، الذي دفع في الشوط الثاني بأهم ورقتين لإنقاذ الموقف، بإشراك البوسني ميراليم بيانيتش، والبرازيلي كايو لوكاس، لكنه لم يوفق.

ومثل الهدف المبكر الذي سجله اتحاد كلباء في مرمى الشارقة نقطة تحول في سير المباراة لمصلحة اتحاد كلباء، بعدما أدى إلى رفع الروح المعنوية للاعبي اتحاد كلباء، إضافة إلى تألق حارس اتحاد كلباء عيسى أحمد، الذي صد ركلة جزاء الشارقة في الشوط الثاني، وزاد الأمر تعقيداً بالنسبة للشارقة إهداره ركلة جزاء في الشوط الثاني عن طريق بيانيتش.

واستحق اتحاد كلباء الفوز الذي جاء بجهد وإصرار لاعبي الفريق وجهازه الفني، بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، الذي عرف كيف يحافظ عليه بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.