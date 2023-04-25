فوز واحد من مباراتين يكفي شباب الأهلي للتتويج بالدوري

اقترب شباب الأهلي من الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، رغم تعادله أمام الوصل 2-2، أول من أمس، في الجولة 24 على استاد راشد في دبي، إذ رفض العين الاستفادة من هدية «الإمبراطور»، وتعادل أمام بني ياس بالنتيجة نفسها، ليحتفظ شباب الأهلي بصدارة لائحة الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن العين الثاني برصيد 48 نقطة.

وأصبح فوز «فرسان دبي» في الجولة الـ25 على بني ياس كافياً لتتويج شباب الأهلي بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، دون الحاجة لنتيجة مباراة الفريق في الجولة الـ26 أمام عجمان، إذ إن رصيد شباب الأهلي سيصل إلى 54 نقطة، وهو ما أقصى رصيد يستطيع أن يصل إليه كل من العين والوحدة اللذين يلاحقان الفريق على الصدارة.

ويتفوق شباب الأهلي في المواجهات المباشرة أمام كل من العين والوحدة، إذ تغلب على الفريقين بالنتيجة نفسها في مرحلة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل في مرحلة الإياب مع الفريقين بالنتيجة نفسها أيضاً بهدف لكل فريق، ليحصل «فرسان دبي» على الأفضلية في حال تساويه في النقاط مع الفريقين في صدارة الترتيب.

ووفقاً للمادة (15) في لائحة دوري أدنوك للمحترفين، سيحسم شباب الأهلي لقب الدوري في حال فوزه على بني ياس، حيث ذكرت المادة الخاصة بالإجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط، وذلك لناديين أو أكثر في عدد النقاط

نفسها، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي على التوالي، إذ يتفوق «فرسان دبي» وفقاً للبند الأول في المادة الـ15، الذي ينص على أن «النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط»، وهو ما يمنح الأفضلية لشباب الأهلي على كل من العين والوحدة، سواء في تساوي فريق واحد أو الفريقين مع «فرسان دبي» في صدارة الترتيب.

من جهته، أبدى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن قرارات الحكام في مباراة الفريق أمام الوصل، مؤكداً أنه يجب مراجعة قرارات الحكام، بينما لم يستكمل المدرب المؤتمر الصحافي، وغادر قاعة المؤتمرات في استاد راشد، عقب توجيه بعض النصائح إلى الحكام.

وقال جارديم في المؤتمر: «لقد كانت مباراة كبيرة وممتازة من الفريقين، إذ أنها (ديربي دبي)، والمنافسة كانت قوية داخل الملعب من اللاعبين».

وأضاف: «لعبت 1000 مباراة كمدرب، وأنا من أوائل المدربين الذين يدافعون عن الحكام المحليين، وأرى أننا لا نحتاج إلى حكام أجانب، ولكن الذي حدث داخل الملعب في مباراة شباب الأهلي والوصل، يؤكد أن هناك حالات يجب مراجعتها».

• شباب الأهلي يتفوق في المواجهات المباشرة على العين والوحدة.

• جارديم يطلب مراجعة قرارات التحكيم ويغادر المؤتمر الصحافي.

بيتزي: تأخر الوصل بهدفين نتيجة ظالمة

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أنه راضٍ تماماً عن أداء «الإمبراطور» أمام شباب الأهلي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في الجولة الـ24 من الدوري، لافتاً إلى أن تأخر الوصل بهدفين يعد نتيجة ظالمة.

وقال بيتزي في مؤتمر صحافي: «لقد فرضنا سيطرتنا على المباراة بأكملها، وكانت نتيجة تأخرنا بهدفين ظالمة، ولقد اجتهدنا ونجحنا في العودة في النتيجة وتحقيق التعادل».

وتابع: «لقد كنا نلعب أمام الفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري، ومن جانبنا سنواصل العمل على تحقيق أفضل النتائج في الجولتين المقبلتين في الدوري، وأن ننهي المسابقة بأفضل طريقة ممكنة».

لائحة دوري أدنوك للمحترفين

المادة (15): الإجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط:

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي على التوالي:

■ النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

■ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

■ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.