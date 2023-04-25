الجولة الـ 31 مرشحة للكشف عن الصاعدين والهابطين في دوري «الأولى»

تترقب أندية الهواة الجولة الـ31 لدوري الدرجة الأولى، التي ستقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام المقبلة، الجمعة والسبت والأحد، حيث تبرز إلى الواجهة المنافسة الشديدة بين حتا 68 نقطة، ودبا الحصن 60 نقطة، والإمارات 59 نقطة، إذ ستلعب هذه الفرق مباريات مصيرية لحسم هوية الفريقين المتأهلين.

ويتبقى على الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى أربع جولات فقط. وستشهد الجولة الـ31 ثلاث مباريات مهمة، إذ سيلعب حتا مع العربي في ملعب العربي، ويلعب الإمارات مع الذيد في ملعب الذيد، ودبا الحصن مع الحمرية في ملعب الحمرية، ما يعني أن الفرق الثلاث ستلعب خارج ملعبها، كما ستسهم الجولة نفسها في تحديد الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الثانية من بين ثلاثة أندية هي (سيتي 22 نقطة وبينونة 15 وفرسان هسبانيا 14).

مواجهة المتصدر

يخوض حتا مباراة مهمة مع العربي، وفي حال فوزه وتعادل أو خسارة أي من دبا الحصن أو الإمارات سيصعد رسمياً إلى دوري المحترفين، إذ سيصل إلى النقطة 71 التي لن يصل إليها فريقا الإمارات «الصقور» ودبا الحصن، في حال تعثرهما بالتعادل أو الخسارة، كما أن تعادل حتا مع العربي، وتعرض دبا الحصن والصقور للخسارة سيصعد بحتا إلى الأضواء، بوصوله للنقطة 69 التي لن يصلها صاحب المركز الثالث.

الحمرية والحصن

يتطلب من فريقي دبا الحصن والإمارات تحقيق الفوز حال أرادا البقاء في المنافسة على الصعود، وتعتبر مواجهة الحمرية مع دبا الحصن من أهم وأقوى المباريات، لما يتمتع به الفريقان من إمكانات فنية عالية، خصوصاً أن الحمرية كان منافساً قوياً إلى قبل ثلاث جولات، وبالتالي فإن دبا الحصن مطالب بالفوز للاستمرار في المنافسة.

الذيد والإمارات

يمكن وصف المباراة الذيد والإمارات بأصعب مباريات الجولة، كونها تقام على ملعب الذيد الذي يعتبر من الملاعب الصعبة، وأيضاً للأسلوب الدفاعي المحكم الذي يميز الفريق، ولحساسية المباراة بالنسبة لـ«الصقور» المطالب بالفوز فقط للاستمرار في المنافسة على الصعود.

مباريات البقاء والهبوط

فوز «سيتي» على مضيفه فرسان هسبانيا سيقود الأخير للهبوط الرسمي، كونه لن يتمكن من الوصول إلى النقطة 25 التي تؤمن بقاءه، إذ يبلغ رصيده 13 نقطة، كما أن تعادله أيضاً سيقوده إلى الهبوط. ويحتاج فريق بينونة، الساعي للبقاء في المسابقة للفوز على مضيفه التعاون في مباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً أنها تقام في ملعب التعاون، كما يحتاج «سيتي» إلى الفوز على فرسان هسبانيا، والوصول إلى النقطة 25 ليضمن بقاءه بنسبة كبيرة.