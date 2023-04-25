دبا يُشعل صراع الهبوط بتذوق «النصر»

أشعل فريق دبا الفجيرة صراع الهبوط في دوري أدنوك للمحترفين عقب الفوز على ضيفه فريق النصر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام منافسات الجولة 24 من البطولة، ليصل دبا الفجيرة إلى النقطة 18 متساوياً مع البطائح، ليستمر الصراع بين الفريقين في الجولتين المقبلتين لمعرفة الفريق الهابط برفقة الظفرة إلى دوري الهواة، ويبقى فريق النصر عند النقطة 24.

نجح دبا في السيطرة على الشوط الأول وكان الأكثر رغبة في تحقيق الفوز ليحرز هدف التقدم عن طريق أوليفيرا في الدقيقة 14 من رأسية متقنة، وأحرز الهدف الثاني تافادزوا مع بداية الشوط الثاني من متابعة لكرة عرضية، ونجح لاعب النصر ملابا في إحراز هدف تقليل الفارق في الدقيقة 50.