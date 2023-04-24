الجزيرة يدفع بالبطائح نحو «المنطقة الخطرة»

قاد علي مبخوت الجزيرة للفوز على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، ويتراجع البطائح إلى المركز 13 برصيد 18 نقطة.

وفرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز علي مبخوت الهدف الأول من كرة عرضية لعبها عبدالله رمضان وقابلها هداف الجزيرة برأسه في المرمى (38).

وفي الدقيقة 75 أحرز علي مبخوت الهدف الثاني عبد تلقيه تمريرة رائعة من خلفان مبارك، بينما أحرز حمد البلوشي الهدف الأول للبطائح (84) ورد العراقي أيمن حسين بإحراز الهدف الثالث (85)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.