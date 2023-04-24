طموح خورفكان يصطدم برغبة الوحدة في البقاء بصلب المنافسة

يتطلع فريقا خورفكان والوحدة إلى تحقيق فوز ثمين بهدف تحسين المراكز ومواصلة النتائج الإيجابية في المباراة التي ستجمعهما عند السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين وتقام في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، إذ يبلغ رصيد الوحدة 45 نقطة بينما خورفكان 24 ونجح الفريقان في الفوز في الجولة الماضية إذ فاز خورفكان على الظفرة (3-1) وبالنتيجة نفسها فاز الوحدة على الجزيرة.

وبالرغم من أن خورفكان ضمن البقاء والوجود ضمن فرق المحترفين في الموسم المقبل، لكن المباراة ستكون أكثر أهمية بالنسبة لفريق الوحدة الذي يتأخر بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر ونقطتين فقط عن العين الوصيف، والفوز في مباراة اليوم يضمن للوحدة البقاء في دائرة المنافسة بقوة.

ويراهن مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري على أن يتزامن الأداء الجيد مع تسجيل الأهداف وعدم استقبالها على العكس من الكثير من المباريات في الجولات الماضية التي كان فريقه يفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى.

ويبحث خورفكان عن أول فوز في المواجهات المباشرة مع ضيفه إذ تواجها في سبع مباريات فاز الوحدة في خمس مباريات وتعادلا في اثنتين وهو ما يشجع «النسور» على تحقيق الفوز الأول.