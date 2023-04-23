كلباء يحبط الشارقة قبل مواجهة العين في نهائي الكأس

حقق اتحاد كلباء فوزا ثمينا على مضيفه الشارقة بهدفين مقابل هدف في مباراة دراماتيكية خلال المواجهة التي جمعتهما أمس على استاد الشارقة ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم رافعا رصيده إلى 32 نقطة فيما تجمد رصيد الشارقة عند 42 نقطة متراجعا خطوة جديدة إلى الوراء

وجاءت خسارة الشارقة في هذه المباراة التي عانى خلالها الفريق كثيرا قبل مواجهته المرتقبة أمام العين يوم 28 الجاري في نهائي كأس رئيس الدولة وشهدت المباراة تألق حارس اتحاد كلباء عيسى أحمد في هذه المباراة وقادة فريقه لفوز ثمين

وألغى الحكم هدفا لاتحاد كلباء في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد وألغى هدفين آخرين للشارقة على مدار شوطي المباراة سجلهما المهاجم الإسباني باكو الكاسير

انهى اتحاد كلباء الشوط الأول متقدما بهدف المباراة الوحيد سجله اللاعب أحمد جشك " 15" من تسديدة راسية قوية مستفيدا فيما نجح المدافع البديل سالم سلطان في تسجيل هدف التعادل للشارقة 93" قبل أن يحسم أحمد عامر اللقاء لاتحاد كلباء بتسديدة راسية " 100 " فيما أهدر البوسني بيانيتش ركلة جزاء للشارقة " 79" بعدما تصدى لها حارس اتحاد كلباء عيسى أحمد .

وفرض اتحاد كلباء نفسه بقوة في هذه المباراة على مدار الشوطين.استحق الفوز الثمين