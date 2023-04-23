منتخب الإمارات لهوكي الجليد يتوّج بكأس العالم في تركيا

حقق منتخبن الإمارات لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً جديداً إثر تتويجه اليوم بكأس العالم " المستوى الثاني B " بعد فوزه 9 مقابل 4 على نظيره المكسيكي في الجولة الخامسة والأخيرة، بالأشواط 3_ صفر، و1_2 و5_2.

وكان منتخبنا الوطني توّج العام الماضي في لوكسمبورج بلقب كأس العالم المستوى الثالث A.

وردد لاعبو المنتخب الوطني النشيد الوطني في ملعب المباراة التي أقيمت في اسطنبول بعد صافرة النهاية، بمناسبة إعلان تتويجه رسمياً باللقب.

وفاز محمد العصري الظاهري لاعب منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق منتخبنا العلامة الكاملة في البطولة برصيد 15 نقطة، بأفضل معدل من الأهداف، والمستوى الفني الرفيع، وردة الفعل الإيجابية أمام منتخبات قوية كانت تسعى للتتويج باللقب.