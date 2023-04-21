نجم "غودولفين" المهر "انامو" يعتزل السباقات

أعلن فريق "غودولفين" العالمي، عن اعتزال المهر "انامو" الأكثر فوزاً في سباقات الفئة الأولى في استراليا، واتجاه المهر البالغة من العمر أربعة سنوات، لممارسة مهام جديدة كفحل في إسطبلات "دارلي" للعام 2023.

وقال فريق "غودولفين" في بيانٍ له اليوم، على الموقع الرسمي للفريق، إن: "المهر (انامو) صاحب رصيد تسعة انتصارات في الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، سيعتزل السباقات، ويقيم فحلاً في مرزعة (كيلفنسيد) في (هانتر فالي) في مقاطهة نيو ساوث ويلز).

وأوضح البيان، أن: "الجواد الذي نجح على مدار ثلاثة مواسم متتالية، في حمل لواء (غودولفين) والمدرب جيمس كمنغز، وتسجيله لـ 14 انتصاراً من أصل 25 مشاركة في مسيرته بعالم السباقات، وحصده مكاسب مالية في ميدان السباق تجاوزات 12 مليون دولار استرالي، سيغادر السباقات وهو ثاني حصانٍ في استراليا على مدار أكثر من 20 عاماً، يفوز في سباقات الفئة الأولى وهو في سن الثانية، والثالثة، والرابعة من عمره على التوالي".

وأشار البيان إلى مسيرة المهر، وانجازاته في سباقات الفئة الأولى، وقال: "استهل (انامو) مسيرته في سباقات الفئة الأولى بعمر السنتين، حين حل المهر بالميزان في كل من سباقي (بلو دايمند) و(غولدن سليبر ستيكس)، قبل أن يظفر بأولى انتصاراته على صعيد سباقات (جروب1) بفوزه في سباق (سايرس بروديوس ستيكس) بفارق 3 أطوال عن أقرب منافسيه.

وتابع: "كسب (انامو) بعمر الثلاثة سنوات، سباق (كولفيلد غينيز) لخيول (جروب1)، قبل أن يحقق الفوز في (روزهيل غينيز) للفئة الأولى بفارق يزيد عن ستة أطوال، لتجذب عروضه القوية انتباه عشاق السباقات في جمع انحاء العالم، بعد أن حافظ الجواد المتوج بطلاً لخيول الثلاثة سنوات في استراليا، على سلسلة إنجازاته الرفيعة في موسم الأربع سنوات، محققاً ستة انتصارات من الفئة الأولى على مسافات تتراوح بين 1400 و2040 متر، متضمنة سباق (كوكس بليت) للعام الماضي".

وأعرب مدير عام "غودولفين" في استراليا، فين كوكس، عن سعادته، بإضافة "انامو" إلى قائمة فحول "دارلي"، مشيراً إلى سجله الرائع وتكوينه البدني ونسبه، الذي يجلع منه مرغوباً للغاية من قبل المربين، وقال كوكس، إنه: "لأمر رائع ومؤلم في ذات الوقت، أن يعتزل (انامو) مضامير السباق، كونه جواد مبدع وفريد من نوعه لـ (غودولفين) وعالم سباقات الخيل، إذ سيترك إرثاً لن ينسى".

وأضاف: "الأداء والنسب والطباع من أهم العوامل التي يأخذها المربون في الاعتبار، و(انامو) يحتفظ بجميع تلك القدرات بشكل واضح، وليس هناك أي شك أن (انامو) الذي يستعد لممارسة مهامه الجديدة كفحل في قائمة (درالي) المرموقة، بأنه الفحل الاستثنائي الذي تشهده استرالياً على الإطلاق".

بدوره قال مدرب "غودولفين" جيمس كمنغز: "الفريق فخور جداً بما حققه (انامو) في مسيرته بعالم السباقات، حيث لم يخذلنا أبداً، وبذل كل جهد من أجلنا في جميع مشاركاته، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، ولا يسعنا الانتظار لرؤية ذريته في الاسطبلات خلال السنوات القادمة"، مضيفاً: "كان شرفاً كبيراً وامتيازاً لفريقنا أن يشرف على تدريب (انامو) خلال مسيرته، إذ لطالما كانت صحته على رأس أولوياتنا، ونفخر بتقاعده وهو في حالة ممتازة".