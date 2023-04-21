كلباء في أفضل مركز ممكن.. وعجمان في «الطابق السادس»

تعرض اتحاد كلباء للهزيمة أمام ضيفه عجمان بهدفين نظيفين، أول من أمس، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخامسة في الدور الثاني للبطولة، مقابل ثلاثة تعادلات وانتصارين، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن، وهو أفضل مركز ممكن في الموسم الحالي، بعد اتساع فارق النقاط بينه والجزيرة السابع إلى 11 نقطة، بحيث لا يمكن الوصول إليه مع تبقي ثلاث مباريات فقط حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

في المقابل، واصل عجمان انتصاراته ليواصل طريقه الناجح في الدوري، إذ لم ينزف نقاطاً سوى في ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة منذ فبراير الماضي، ليحصد 41 نقطة في المركز السادس، وبإمكانه الارتقاء نحو الأفضل حتى نهاية الموسم.

من جهته، أكد مدرب اتحاد كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي، في مؤتمر صحافي: «إن الفريق يعاني المشكلة نفسها التي لاتزال قائمة في كثير من المباريات، وهي عدم تسجيل الأهداف حتى في الحالات التي يسيطر فيها (النمور) على مجريات المباراة».

وقال مجيدي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في كثير من دقائق المباراة، ومنذ أول 10 دقائق، ولكن عجمان هو الذي فاز في المباراة، معبراً عن أهمية تزامن الأداء الجيد مع تسجيل الأهداف».

وأضاف: «تلقينا الهدف الأول عندما كنا نلعب بـ10 لاعبين، لأن أحد اللاعبين كان خارج الملعب للعلاج، واستغل عجمان النقص العددي وسجل الهدف الأول بينما في بداية الشوط الثاني عاد عجمان وسجل هدفه الثاني، وهذه المرة من هجمة مرتدة، وهي هجمته الوحيدة في المباراة، كما أذكر».

وأضاف: «لاتزال المشكلة قائمة في أغلب المباريات، إذ نلعب بشكل جيد ونجيد صناعة الفرص، وصنعنا فرصاً كثيرة في هذه المباراة، لكننا لم نسجل الأهداف، ولم تستغل الفرص، وهي مشكلة الفريق ويجب أن نعالجها في المباريات المقبلة».

غوران: خضنا 5 مباريات في 19 يوماً

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران، أن فريقه حقق الفوز على اتحاد كلباء، على الرغم من أنه لم يحصل على زمن جيد للراحة والاستشفاء، إذ خاض خمس مباريات مهمة في غضون 19 يوماً في بطولتي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، وهو سعيد بالنتيجة. وقال غوران في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «فريقي نجح في التغلب على أسلوب الدفاع الذي خاض به اتحاد كلباء المباراة، وحقيق الفوز، بينما لم يستطع اتحاد كلباء الحصول على فرص ليسجل الأهداف، ونحن استغللنا الهجمات المرتدة، وسجلنا هدفين في كل شوط، وتحقق الفوز».

وتابع: «فريقنا مرهق، إذ لعبنا خمس مباريات في 19 يوماً، لذلك لم نلعب بالأسلوب الضاغط، وهو ما مكن اتحاد كلباء من الاستحواذ على الكرة خلال المباراة».

أزارو: طموحنا أكبر من المركز الـ 6

عبر لاعب عجمان، المغربي وليد أزارو، عن سعادته بفوز فريقه وتسجيله هدفين في مرمى عجمان، أحدهما بمساعدة مدافع كلباء البرازيلي إيدواردو، الذي أكمل الكرة في مرماه. وقال أزارو في تصريحات صحافية: «أشكر جميع اللاعبين، وأنا سعيد للفوز ونيل النقاط، ولاتزال هنالك فرصة لنيل نقاط أكثر لإسعاد هذا الجمهور الذي يقف مع الفريق في كل مباراة، وطموحنا أكبر من تحقيق المركز الخامس في الدوري».

وتابع: «عجمان فريق لا يمتلك لاعباً نجماً، بل يعتمد على الأداء الجماعي، ونساعد بعضنا، لذلك تغلبنا على الإرهاق بسبب عدد المباريات المثيرة في وقت متقارب».

وختم: «لاتزال هناك ثلاث مباريات، والفريق سيجاهد لتحقيق مركز أفضل من المركز السادس».