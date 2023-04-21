الوصل يحدّد بطل الدوري

استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بتغلبه على بني ياس بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصعد «الإمبراطور» من المركز السادس إلى الرابع برصيد 43 نقطة، بينما سيصبح «الفهود» موضع الاهتمام في الجولتين المقبلتين وسيحدّد بشكل كبير هوية بطل الدوري.

وسيلتقي الوصل في الجولة الـ24 مع شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 50 نقطة، بعد غدٍ، على استاد راشد، قبل أن يستضيف الوصيف العين في الجولة الـ25 على استاد زعبيل.

وقد يشعر الوصل بالندم على إهدار ثماني نقاط مصيرية في الجولات الثلاث الماضية بتعادله مع اتحاد كلباء وخسارته أمام كل من الجزيرة وعجمان، ليهدر «الإمبراطور» فرصة لا تضيع للتقدم إلى الصدارة، ولكنه في الوقت نفسه سيحدد بطل الدوري في الجولتين المقبلتين.

من جهته، أبدى لاعب الوصل، التشيلي فيليبي غويتيريز سعادته بالفوز الذي حققه «الإمبراطور» على بني ياس، مؤكداً أن العودة إلى الانتصارات من أبرز مكاسب الفريق بعدما غابت عنه في آخر ست مباريات. وقال غويتيريز في تصريحات صحافية :

«كنا نعلم أنها مباراة صعبة، خصوصاً أننا خسرنا العديد من النقاط في الجولات الماضية، إلى جانب خروجنا من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وهو ما أثر في معنويات اللاعبين بشكل سلبي».

وأضاف: «تركيزنا كان على العودة إلى الانتصارات، ونحن سعداء بالروح القتالية التي ظهر بها الفريق، والأهم أن نواصل على النسق نفسه في الجولات الثلاث المقبلة». أما بالنسبة إلى خوض «الإمبراطور» مواجهتين من العيار الثقيل في الجولتين 24 و25 أمام كل من شباب الأهلي والعين، وتأثير المباراتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، قال: «سنلعب ونقاتل من أجل أن نواصل تحقيق الانتصارات، وتركيزنا على أنفسنا فقط، ولا ننظر إلى أن نتيجتا المباراتين ستؤثران في تحديد هوية بطل الدوري».

وختم: «سنواصل المضي قدماً ونلعب من أجل حصد النقاط، وأن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

فيليبي غويتيريز:

«سنلعب ونقاتل لمواصلة الانتصارات، وتركيزنا على أنفسنا فقط».

«العودة إلى الفوز من أبرز المكاسب بعدما غاب عنا آخر 6 مباريات».

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نقاط مصيرية أهدرها الوصل في طريق المنافسة على الصدارة، خلال الجولات الثلاث الماضية للدوري.