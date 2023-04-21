الوصل ينتزع برونزية السلة من الشارقة

تقلّد فريق الوصل الميداليات البرونزية بفوزه على مضيفه الشارقة بفارق أربع نقاط (99-95)، أول من أمس، في مباراة تحديد المركز في دوري كرة السلة للرجال.

كما شهد الدور الختامي للبطولة حسم البطائح للمركز الخامس على سلم الترتيب بفوزه على الوحدة بنتيجة (88-59)، في مباراة أٌقيمت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي.

وعرف الوصل كيفية تتويجه بالميدالية البرونزية، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (32-28 و22-20)، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (20-18)، والخروج بالتعادل في الربع الرابع (27-27).

ولم يجد البطائح صعوبة في حسم المركز الخامس، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول، ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (26-18 و26-15 و28-6)، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (20-8).

وقضى نظام البطولة بأن تقام مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى السادس بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، وذلك بعد أن فقدت فرق الوصل والشارقة والبطائح والوحدة فرصة بلوغ المرحلة النهائي، وجاءت بوداع «الملك» و«الإمبراطور» الدور نصف النهائي، إثر خسارة الشارقة لمواجهتي أمام النصر في المربع الذهبي، ذهاباً في 24 مارس الماضي بنتيجة (75-78)، وإياباً في الثاني من الشهر الجاري بنتيجة (87-99)، وقابلها خسارة الوصل لمباراته الثالثة والفاصلة أمام شباب الأهلي في الثامن من هذا الشهر بنتيجة (83-87)، بعد تعادلهما بعدد الانتصارات، بعد فوز «فرسان دبي» في موقعة ذهاب نصف النهائي بنتيجة (93-83)، ونجاح «الإمبراطور» في رد اعتباره إياباً بواقع (79-68).

بدورهما، احتكم فريقا البطائح والوحدة إلى خوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بعد وداعهما الدور ربع النهائي، بخسارة البطائح في ذهاب الدور أمام الوصل في التاسع من مارس الماضي بنتيجة (82-93)، وتكرار الهزيمة إياباً في التاسع من الشهر ذاته بواقع (80-85)، قابلها تعثر الوحدة في مواجهتيه أمام الشارقة ذهاباً (66-93)، وإياباً بنتيجة (88-95).

يذكر أن فريقي النصر وشباب الأهلي خاضا، السبت الماضي، أولى مواجهات الدور النهائي المقام بنظام (بست أوف 3)، في مباراة نجح خلالها «فرسان دبي» في تحقيق الفوز ذهاباً بنتيجة (86-80)، على أن يتجدد لقاء الفريقين في لقاء الإياب في 29 الشهر الجاري، في موقعة يطلبها «فرسان دبي» بشعار تكرار الفوز والتتويج بلقب الدوري للمرة الـ14 تاريخياً، فيما يسعى إليها «العميد» بشعار رد الاعتبار، وفرض مواجهة ثالثة فاصلة لتحديد هوية البطل، حدد موعداً لها في الخامس من مايو المقبل.

• البطائح لم يجد صعوبة في حسم المركز الخامس.