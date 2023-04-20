مزاد على قمصان نجوم "ديربي أبوظبي"

ذكرت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان اليوم الخميس بأن مزاد سيقام على قمصان لاعبي الوحدة والجزيرة في مباراة ديربي أبوظبي، التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء في دوري أدنوك للمحترفين، في فرصة مميزة للجماهير للحصول على هذه المقتنيات الكروية المميزة.

وإنطلق المزاد في الساعة السادسة من مساء الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل 26 أبريل، وهو بتنظيم شركة Matchwornshirt العالمية، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسيتم تخصيص عائداته للأندية المشاركة فيه من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.

ويأتي المزاد ليكون امتداداً لمبادرات الرابطة، التي نظمت عدة مزادات مماثلة في مسابقاتها، وشهدت إقبالاً على اقتناء هذه القمصان من قبل عشاق كرة القدم من داخل الدولة، ومختلف دول العالم.