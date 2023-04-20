دبا الفجيرة يقلب حسابات الهبوط.. وفارق الأهداف يزيد من حظوظه

عقّد دبا الفجيرة حسابات الهبوط إلى دوري الهواة، بعدما استطاع مدربه الوطني، حسن العبدولي، أن يُنقذ سفينة «النواخذة» من موقعة تحديد المصير أمام البطائح، وعاد مع فريقه بأهم ثلاث نقاط هذا الموسم، بعد الفوز على «الراقي»، أول من أمس، بهدف دون رد في الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، ليُقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط، ويتجدد أمل دبا بصورة كبيرة في البقاء بين «المحترفين» مع تبقي ثلاث جولات بتسع نقاط في المسابقة.

وقدم رجال المدرب حسن العبدولي ما يستحقون عليه الفوز في مباراة البطائح، من حيث الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي، والسيطرة على منطقة وسط الملعب، والقضاء على خطورة البطائح، خصوصاً في الخط الأمامي، فخرجوا بالأهم من اللقاء، وهو الفوز، وتجديد آمال البقاء، إذ سيتبقى لدبا الفجيرة ثلاث مباريات مصيرية أمام النصر على ملعبه في الجولة 24، ثم يخرج بعدها لملاقاة الشارقة، ويختتم مبارياته بلقاء الظفرة، الذي هبط رسمياً لدروي الدرجة الأولى.

وبات دبا الفجيرة في حاجة فقط إلى تقليص فارق النقاط الثلاث مع أفضلية فارق الأهداف له مع البطائح منافسه على البقاء، بعد أن تغلب كل منهما على الآخر بنتيجة 1-صفر في ذهاب وإياب الدوري، لكن فريق دبا الفجيرة يتمتع بفارق هدف عن البطائح.

وعاشت غرفة خلع ملابس دبا الفجيرة حالة من السعادة الغامرة التي لم يسبق أن شهدتها هذا الموسم، وذلك عقب مباراة البطائح، فرحاً بالفوز، وتلقى حسن العبدولي، إشادة الجماهير التي حضرت خلف الفريق، والتي هتفت له كثيراً لحظة خروجه من الملعب، وسط تأكيدات على أن بقاء الفجيرة أصبح بأقدام لاعبيه الآن قبل أي وقت مضى.

من جانبه، أثنى العبدولي على المجهود الكبير الذي قام به لاعبوه في المباريات الأخيرة، وتحديداً أمام البطائح، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي عانوها منذ فترة، بسبب التقارير الإعلامية التي رشحته للهبوط لـ«الهواة».

وقال العبدولي في تصريحات صحافية: «ربما كانت الضغوط على اللاعبين كبيرة في الفترة السابقة، لكنها كانت زائدة بصورة كبيرة قبل مباراة البطائح، لأن الخسارة كانت تعني هبوط الفريق رسمياً لدوري الهواة، ولكن الفريق تماسك بفضل دعم جماهيره وتحرير الإدارة لهم من أي ضغوط، إذ طلبنا من اللاعبين القيام بأدوارهم في مباراة البطائح، دون التفكير في حسابات الهبوط من عدمه».

وأضاف: «اللاعبون تعاملوا بمنتهى الجدية مع المباراة منذ بدايتها وكانوا الطرف الأفضل واستطعنا أن نتقدم بهدف والمحافظة عليه، بعدما استفدنا من مباراة الوحدة الماضية، والتي دافعنا فيها من المناطق الخلفية ما مكّن (العنابي) من أن يُدرك التعادل في وقت قاتل من عمر المباراة، لكننا أمام البطائح كنا نضغط من المناطق الأمامية، خصوصاً مع الوضع في حساباتنا بين الشوطين أن المنافس سيضغط بكل خطوطه، فلم نترك لهم الحرية للتحضير في وسط الملعب، وانتظارهم في المناطق الخلفية، بل كان هناك ضغط على حامل الكرة طوال الوقت».

وأكمل العبدولي قائلاً: «خرجنا بمكاسب كبيرة من مواجهة البطائح، وفي مقدمتها الفرحة التي عاشها اللاعبون بعد المباراة، فهم لم يعيشوا تلك اللحظات على مدار موسم كامل، وأعتقد أنها ستمنحهم دفعة معنوية كبيرة في المباريات الثلاث المتبقية، والتي سنتعامل معها بكل مباراة على حدة دون النظر لنتائج البطائح، لأن المهم أن نحقق الفوز نحن أولاً».

شختيت: رغبة الفوز لدى دبا كانت أكبر من البطائح

اعترف مدرب البطائح، المغربي سعيد شختيت، بأن رغبة الفوز لدى لاعبي دبا الفجيرة، كانت أكبر مما كانت على لاعبي فريقه، خصوصاً في الشوط الأول.

وقال شختيت في تصريحات صحافية: «البطائح الذي ظهر أمام الفجيرة لم يكن فريقي الذي أعرفه، هناك أمور أخرى تضاف إلى كرة القدم لتأتي النتائج، أهمها الروح القتالية والإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «فريقي ظهر قليلاً من مستواه في الشوط الثاني، وسنحت لنا أكثر من فرصة لتعديل النتيجة لكنها لم تُستغل، أستطيع تفسير ما حدث بأن اللاعبين كانوا مضغوطين من سلسلة النتائج التي انحصرت على مدار 12 جولة بين الخسارة والتعادل دون تحقيق أي فوز فيها».

وأشار: «الآن الموقف أصبح صعباً ويتطلب من الجميع العمل بصورة أكبر في المباريات الثلاث، لنحافظ على الأقل بفارق النقاط الذي يفصلنا مع دبا، أتصور لو عدنا من ملعب الجزيرة بنتيجة إيجابية سنعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل».

وتابع المدرب المغربي بقوله: «كرة القدم بها كل شيء، فثلما كنا في السابق في وضعية مريحة وتأرجحنا على مستوى المراكز والنتائج فجأة، قد نستعيد التوازن في المباريات المتبقية بالدوري لنضمن مكانا بين المحترفين، المهم أن ننسى نتيجة مباراة دبا ونواصل العمل بكل جد للوصول إلى هذا الهدف».