دبا يُشعل صراع الهبوط.. هزم البطائح في ملعبه

أحيا دبا الفجيرة آماله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بفوز مُستحق على حساب مضيفه البطائح بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة 23 من المسابقة.

وقلص "النواخذة" الفارق بينه وبين البطائح إلى ثلاث نقاط، بعدما رفع رصيده للنقطة 15، مقابل 18 نقطة للبطائح ليشتعل الصراع بينهما في الجولات المتبقية من الدوري على البقاء.

ويُدين دبا الفجيرة، بهذا الانتصار إلى مدافعه خالد عبد الله، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 24 مستغلا تسديدة تافادزوا دهليوابو، من خارج الصندوق، ليحولها إلى داخل الشباك.

وقدم دبا الفجيرة، أداءً كان هو الأفضل عليه في الشوط الأول، وكان لدى لاعبيه الرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية من خلال السيطرة على منطقة وسط الملعب، وسط حالة استرخاء كانت واضحة من لاعبي البطائح، والذين لم يتمكنوا من مجاراة نجوم النواخذة، والذين كانوا في قمة توهجهم خلال تلك المرحلة من المباراة.

وكان بوسع الفريق الضيف أن يُضيف هدفا أخر قبل نهاية الشوط الأول من انفراد للاعبه البرازيلي الفارو، لكنه سدد كرة سهلة بين يدي الحارس، رغم أنه كان على مقربة من المرمى.

وحاول البطائح العودة في الشوط الثاني، فنشط لاعبه لورنسي دو والذي كان مختفيا في الشوط الأول وقاد عدة محاولات من الجهة اليسرى، لكن دفاع النواخذة كان في قمة تركيزه وأبعدوا كافة الكرات قبل المهاجم الخطر أبانغ.

ووسط محاولات البطائح لإدراك التعادل كاد تافادزوا دهليوابو، أن يُعزز من تقدمه الضيوف من هجمة مرتدة مُعاكسة، اذ تلقى تمريرة طوليه داخل الصندوق لكنه سدد كرة عالية بعيدة عن المرمى.

واستطاع ألفارو أن يُسجل هدف ثان لدبا الفجيرة من متابعة لكرة مرتدة من الحارس، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي تعرض لاعب البطائح، لورنسي دو لخطأ قبل أن يُسجل مهاجم النواخذة للهدف.

وبرز حارس دبا، محمد الروحي، في لقطة المباراة، حينما أبعد تسديدة سيكو جاساما الخطرة التي أطلقها من داخل الصندوق.