أكاديمية الحمرية لكرة القدم تتوج أبطالها المتميزين

نظمت أكاديمية الحمرية لكرة القدم، أول من أمس، الحفل الختامي للموسم الرياضي 2023، حيث تم تكريم وتتويج المنتسبين المتميزين، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، جمعة الشامسي، وأولياء أمور اللاعبين، وذلك بإقامة المباريات النهائية بين فرق الأكاديمية التي سادتها الأجواء الفنية الإيجابية.

وأشاد رئيس النادي جمعة الشامسي، في تصريحات صحافية، بمشرفي أكاديمية الحمرية لكرة القدم، وبجهودهم المبذولة في احتضان ناشئة الحمرية، خاصة أن تأسيسها لم يمر عليه سوى 7 أشهر، مقدماً الشكر لأهالي المنتسبين للأكاديمية، من لاعبين ومدربين وإداريين، ومشيداً بدعمهم المستمر لأبنائهم من أجل استثمار أوقاتهم في ممارسة رياضتهم المفضلة.

بدوره، قال مدير أكاديمية الحمرية لكرة القدم، تيمور المحرمي، إنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير على الأكاديمية في سنتها الأولى، مقدماً الشكر إلى رئيس النادي، على الدعم الكبير الذي حظيت به الأكاديمية.

محمد فاضل À الشارقة