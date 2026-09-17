«بودكاست اليوبيل الفضي» يستعرض تجارب نخبة من رواد الإعلام والصحافة

شهدت منصة نادي دبي للصحافة خلال اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2026»، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات، جمع بين حوارات «بودكاست اليوبيل الفضي»، وورش العمل المتخصصة وتوقيع الكتب، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والكتاب والخبراء في صناعة المحتوى.

سلسلة حوارات

وشهد «بودكاست اليوبيل الفضي» سلسلة من الحوارات التي استعرضت تجارب ورؤى شخصيات إعلامية وكتاب، حيث استضاف مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، نبيل يعقوب الحمر، في «نبيل الحمر.. الصحفي أم الدبلوماسي؟»، والكاتب والإعلامي ظاعن شاهين، في «بين الأدب والصحافة.. رحلة قلم إماراتي»، والإعلامية مريم بن فهد في «الإعلام والصحافة في عصر جديد»، والكاتبة عائشة سلطان في «الحياة في عمود صحفي»، والكاتب عبدالله المدني في «المقال السياسي بين الأمس واليوم»، والكاتب الصحافي محمد الحمادي في «رؤية قائد.. واقع وإنجاز»، ومديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، في «بصمة تحريرية في الصحافة الإماراتية»، إلى جانب الدكتورة حصة لوتاه في «صوت المرأة الإماراتية».

وتواصلت حوارات «بودكاست اليوبيل الفضي» باستضافة الريم بن علي - مجلس الشباب في موانئ دبي العالمية في «جيل يصنع المستقبل»، وتضمنت الحوارات كذلك كلمة الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»، ألبرت شفيق، في «من الشاشة التقليدية إلى عصر المنصات»، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات التي توثق تجارب إعلامية متنوعة، وتستعرض التحولات التي شهدها القطاع على مدى السنوات الماضية، وما يحمله المستقبل من فرص وتحديات أمام الأجيال الجديدة من الإعلاميين.

ورش متخصصة

وفي جانب تطوير مهارات صناعة المحتوى، قدمت مديرة الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يوتيوب»، مريم راجي، ورشة «يوتيوب.. أدوات ذكية لمحتوى أكثر تأثيراً»، بينما قدم مدير البودكاست لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في «سبوتيفاي»، مشاري العنيزي، ورشة «ما الذي يجعل البودكاست ناجحاً؟».

توقيع الكتب

وشهدت المنصة توقيع الكاتب والإعلامي ظاعن شاهين كتاب «دم واحد»، كما شهدت توقيع الإعلامية هالة كوراني كتاب But You Don›t Look Arab، بحضور المديرة التنفيذية لـNKA للاستشارات الإعلامية، نورة العبار.

وعكست فعاليات اليوم الثاني تنوع المحتوى الذي تقدمه منصة نادي دبي للصحافة، من خلال الجمع بين نقل الخبرات الإعلامية، وتطوير مهارات صناعة المحتوى، وإتاحة المجال أمام الجمهور للتفاعل مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والخبراء.

• ورشتان متخصصتان بالتعاون مع «يوتيوب» و«سبوتيفاي».