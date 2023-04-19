«إليكياو» يحصد كأس الوثبة بمضمار والوني

حصد الجواد «إليكياو» لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار مالوني غلين بمملكة بلجيكا، وبلغت قيمة جوائزه المالية 5000 يورو، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام به ورعايتها في مختلف القارات.

وشارك في السباق بعد انسحاب «جودانيز» 9 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، التي لم تحصل على مكاسب مالية تزيد على 10 آلاف يورو منذ يوليو الماضي، والتي لم تفز أو تحل في الميزان في السباقات المصنفة.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والتكافؤ، حيث دخل البطل «إليكياو»، بإشراف مارين ويسماير، وقيادة كوين كليمانس في صراع مثير قبل أن يتفوق بفارق نصف طول عن وصيفه «التيان السماوي» لجواشي ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن.

وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «نيشان» زمناً قدره 1:44:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7 أطوال عن الثاني، الجواد «ياشارا» ليوهان فريستربين، بإشراف المالك

نفسه، وقيادة كريستوف ديهنيس.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.