جياد الإمارات جاهزة لخوض تحدٍّ ثانٍ أيام مهرجان «كريفن»

تواجه 13 من خيرة الجياد الإماراتية، اليوم، على مضمار «نيوماركت»، تحدي نظيراتها الدولية، على ألقاب سباقات ثاني أيام مهرجان «كريفن» العريق، الممتد حتى يوم غدٍ، ويعد محطة مهمة للوقوف على مدى استعدادات الخيول للموسم البريطاني الجديد 2023، خاصة مع اقتراب أولى السباقات الكلاسيكية «2000 غينيز» و«1000 غينيز» الإنجليزي الشهر المقبل.

ويحمل كل من «سوبرمي كينغ» لسعيد منانة، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«الوسم» لسعيد سهيل، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، لواء الدفاع عن ألوان الجياد الإماراتية في الشوط الافتتاحي (كونان أكسيس فلورينغ هانديكاب) لمسافة الميل (1600 متر عشبي)، قبل أن يدفع الشعار الأزرق الشهير «غودولفين» بكل من «بولد أكت» و«ريغال أونر» اللذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، للمنافسة على مسافة لقب سباق (فيلدن ستيكس) الذي يجري في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر عشبي.

وتتجه الأنظار نحو الشوط الرابع والرئيس (نيل غوي ستيكس) لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، بمشاركة 17 مهرة من عمر الثلاث سنوات، تتقدمها كل من «فيري كروس» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«دبي جميلة» لجابر عبدالله، وإشراف المدرب كيفين ريان.

ويشهد الشوط الخامس، مشاركة إماراتية وحيدة على لقب السباق المخصص للمهرات المبتدئات من عمر السنتين لمسافة 1000 متر عشبي، ممثلة في المهرة «بنت هافانا غولد» المملوكة لجابر عبدالله، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

ويحمل الشوط السادس (يوروبين بريدز فاوند ستيكس)، المشاركة الإماراتية الأكبر للمنافسة على لقب الشوط المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر عشبي، ممثلة في «مبهجة» و«رؤية» بشعار «شادويل»، و«رايزينغ باي»، المملوكة للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، و«سيلفر ليدي» بشعار «غودولفين».

ويسدل الستار عن ثاني أيام المهرجان، بالشوط السابع «برينس رومانس» لمسافة 2000 متر عشبي، بوجود اثنين من ممثلي الدولة، عبر «هاي أونر» لـ«غودولفين»، وإشراف شارلي آبلبي، و«سادن أمبوش» لحمد راشد بن غدير، وإشراف المدرب أندرو بولدينغ.